John McCain: 3 százalék az esélyem az életben maradásra

A rákbetegséggel küzdő John McCain amerikai szenátor egy hétfői interjúban elmondta, hogy nagyon rossz az orvosok prognózisa.



A 81 éves arizonai szenátor a CBS televízióban beszélt a betegségéről, amelyet júliusban egy rutinvizsgálat során fedeztek fel nála. A politikus glioblastomában szenved: ez a rosszindulatú agydaganat egyik nagyon agresszív formája.



"Néhányan azt mondják, hogy 3 százalék az esélyem az életben maradásra, mások 14 százalékot is adnak, de a kilátások nagyon, nagyon rosszak. Amikor megtudtam, csak annyit mondtam: tudomásul veszem, megkeressük a legjobb orvosokat és minden tőlünk telhetőt megteszünk. Közben pedig hálával ünneplünk egy tartalmasan megélt életet" - fogalmazott McCain.



A politikus - akinek repülőgépét 1967-ben Észak-Vietnamban lelőtték, ő pedig 1973-ig hadifogságban szenvedett - felfedte azt is, hogy azt szeretné, ha a egykori alma materében, a tekintélyes annapolisi haditengerészeti akadémián búcsúztatnák. "Szeretném, hogy amikor elmegyek, néhányan azt mondják: ez a fickó a hazáját szolgálta" - mondta.



A szenátort júliusban a szeme fölött kialakult vérrög miatt sürgősséggel megoperálták, s ekkor fedezték fel az agydaganatot. Szeptember elején McCain már visszatért a kongresszusba, ahol a fegyveres erőkkel foglalkozó befolyásos szenátusi bizottság elnöke. "Éppen a betegségem miatt energikusabb és eltökéltebb vagyok, mint valaha, mert tudom, hogy amíg még tehetem, minden tőlem telhetőt meg kell tennem az ország szolgálatában" - hangsúlyozta McCain.



A szenátor kitért a Donald Trumppal fenntartott közismerten rossz viszonyára is. Elmondta, hogy elvileg örömmel venne egy beszélgetést az elnökkel, de hozzátette, kevés dologban értenének egyet, mivel "eltérő a neveltetésünk" és "eltérőek az élettapasztalataink". Hangsúlyozta: Trump "az üzleti életben pénzt csinált és sikeres mind a televízióban, mind a szépségkirálynő-versenyek rendezésében és másban is. Én katonacsaládban nőttem fel, és a kötelesség, a becsület, a haza szolgálata elveinek jegyében neveltek".



John McCain a riporternő kérdésére felelevenítette azokat a pillanatokat is, amikor megtudta, hogy milyen súlyosan beteg. "Pénteki nap volt, már majdnem otthon voltam, amikor az orvos telefonált: azonnal vissza kell mennem. Jövök majd hétfőn, válaszoltam, mire az orvos erősködött, hogy muszáj azonnal visszamennem, mert nagyon komoly dologról van szó. Eleinte nem is akarta megmondani a pontos diagnózist, de miután többször nógattam, elmondta" - idézte fel a történteket McCain. Hozzátette: néha félelem fogja el attól, hogy mi vár rá, de azután megnyugtatja magát. "Azt mondom magamnak, hogy várj csak, vénember, hosszú ideig itt voltál, nagyszerű életed volt, nagyszerű tapasztalatokra tettél szert" - fogalmazott a CBS televíziónak adott interjújában John McCain szenátor.