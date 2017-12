Jóváhagyta a legfelsőbb bíróság Trump legutóbbi beutazási tilalmát

A tilalom Csád, Irán, Líbia, Szomália, Szíria és Jemen állampolgáraira vonatkozik. A kormányzat megtilthatja a belépést az Egyesült Államokba azoknak, akiknek nincs közvetlenül közeli - szülő, gyerek, testvér - rokonságuk amerikai földön. A nagyszülő, unokatestvér és távolabbi rokon immár nem alap automatikusan a belépésre, bár a vízumokat megadó hatóság élhet eseti elbírálással.



A legfelsőbb bíróság nem szolgált magyarázattal döntésére. A kormányzat ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a beutazási tilalom érvényesítésének akadályozása "helyrehozhatatlan károkat" okozhat nemzetbiztonsági szempontból.



Donald Trump elnök háromszor hozott elnöki rendeletet beutazási tilalomról. Az elsőt szinte rögvest hivatalba lépése után, ám bírósági megtámadások miatt módosításokra kényszerült. Márciusban született a második változat, de ezen is módosítgatni kellett bírósági kifogások okán. A mostani, harmadik változattal szeptember végén rukkolt ki kormányzata, ám két bíró - Hawaiin és Marylandben - ezt is megtámadta.



Közben az igazságügyi minisztérium a kormányzat nevében az alkotmánybíróság szerepét ellátó legfelső bírósághoz fordult, amely most jóváhagyta a harmadik változat egészét, csakhogy ez még mindig nem okvetlenül a végső döntés, mivel a szövetségi bíróságok várhatóan majd kifogásokkal élnek.