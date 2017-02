Juncker nem indul újra az Európai Bizottság elnöki tisztségéért

Nem indul újra az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségéért Jean-Claude Juncker, a bizottság jelenlegi vezetője.



A Deutschlandfunk német közszolgálati rádiónak adott nyilatkozatában Juncker azt mondta: kizártnak tartja, hogy újabb ötéves cikluson át vezesse az EB-t.



A 62 éves politikus - egykori konzervatív luxemburgi miniszterelnök - 2014 novemberében kezdte meg munkáját az EU végrehajtó, javaslattevő szervének élén Brüsszelben. Elődje, a portugál José Manuel Barroso két mandátumon keresztül (2004-2014) töltötte be a brüsszeli bizottság elnöki tisztségét.



Juncker elmondta: már az elnöki kampány során is észrevette, hogy az Európai Unióban alapvető dolgokban hiányzik a közmegegyezés.



Néhány ország több Európát akar, "míg mások úgy gondolják, hogy már az is bőven elég", ami van - tette hozzá a legtapasztaltabb uniós politikusok közé tartozó bizottsági elnök.



Juncker 2005 és 2013 között vezette az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsát, és oroszlánrésze volt az államcsőd határára került Görögországnak nyújtott pénzügyi mentőcsomag körüli tárgyalások lebonyolításában.



A politikus szombaton azt mondta, meghiúsulhat az Athénnak nyújtandó harmadik mentőcsomag, mert a Nemzetközi Valutaalap (IMF) még nem döntötte el, hogy beáll-e a hitelezők közé. Juncker szerint "semelyik ország sem tett nagyobb lépéseket a versenyképessége fejlesztése érdekében Görögországnál".



Az Európai Bizottság elnöke kétségesnek tartja, hogy az Európai Unióban (EU) maradó 27 tagállam meg tudja őrizni egységét Nagy-Britanniával szemben az ez utóbbival folytatandó kilépési tárgyalásokon.



"Az EU-ban maradó 27 tagállammal szemben a britek nagyon is tisztában vannak vele, hogyan viselkedjenek" a tárgyalások alatt - hívta fel a figyelmet Juncker.



"Lehet, hogy az egyik országnak ezt ígérik, a másiknak meg azt, egy harmadiknak pedig teljesen mást, aminek a vége az lehet, hogy szertefoszlik az egységes európai front" - mutatott rá.



A Deutschlandfunk vasárnap sugározza teljes terjedelmében az interjút, amelyből szombaton közölt előzetesen részleteket.