Kaliforniában feloldhatják a kommunisták kormányzati foglalkoztatásának tilalmát

A törvénymódosításról még a kaliforniai szenátusnak is szavaznia kell.



A jogszabályt még az 1940-es években hozták a kaliforniai törvényhozók attól való félelmükben, hogy a kommunisták beférkőznek az állami hivatalokba és alkalmasint átveszik a kormányzati irányítást.



A törvény kommunistákra vonatkozó részének visszavonását kis többséggel fogadták el hétfőn a kaliforniai törvényhozásban. A jogszabály értelmében továbbra is elbocsáthatók lesznek azok, akik olyan szervezetek tagjai, amelyek a kormányzat erővel vagy erőszakkal való megdöntését hirdetik.



A hétfőn elfogadott javaslatot egy San Franciscó-i demokrata párti képviselő, Rob Bonta terjesztette elő, míg több republikánus képviselő a régi törvény változatlan formában való megőrzése mellett voksolt. Randy Voepel dél-kaliforniai republikánus törvényhozó, aki annak idején a vietnami háborúban is harcolt, azzal érvelt, hogy az észak-koreai és a kínai kommunisták "még mindig fenyegetést jelentenek".



Az amerikai Kommunista Párt 1919-ben alakult, a 20. század első felében viszonylag befolyásosnak számított, annak ellenére, hogy legitimálta az akkori Szovjetunió sztálinista rezsimjét. 1938-ban a pártnak 75 ezer tagja volt, de 2011-re ez a létszám mintegy kétezerre apadt.