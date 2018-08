Kalózok térítették el a Gabon partjainál eltűnt tartályhajót

A togói fővárosból, Loméból a történtekről telefonon beszámoló kapitány elmondta: a kalózok kilenc napon át tartották markukban a hajót és legénységét. Gagyelija szerint augusztus 14-ére virradóra a helyettese volt szolgálatban, akit fegyverrel fenyegettek meg, mielőtt eltérítették volna a görög Lotus Shipping társaság érdekeltségébe tartozó, 121 méter hosszú tartályhajót. "A kalózok egy utasfülkébe zárták a legénység tagjait, ahol kilenc napig tartották őket fogva" - tette hozzá a kapitány. Mint mondta, a kalózok nem bántották a tengerészeket, és időnként vizet és élelmet hoztak nekik. Gagyelija említést tett arról is, hogy a tengeri rablók angolul beszéltek a foglyaikkal, egymás között pedig valamelyik afrikai nyelvet használták. A bűnözők végül augusztus 23-án engedték el a tengerészeket. Gagyelija ugyanakkor nem pontosította, hogy milyen körülmények között, illetve feltételek mellett került sor az értesülések szerint hétezer tonna üzemanyagot szállító tartályhajó és legénysége elengedésére. A hajót augusztus 23-án találták meg a Nyugat-Afrika előtti vizeken egy nagyszabású keresőakciót követően, amelyben a georgiai külügyminisztérium szerint a portugál, brit és francia haditengerészet is részt vett, majd a gaboni Owendo kikötőjébe vontatták. Másnapra a tanker már Loméban horgonyzott. Egy gaboni katonai forrás korábban elmondta: a Pantelenának kikapcsolták a jelzőrendszerét, ami a kalózok jellegzetes módszere. Nevük elhallgatását kérő tengerészek, aki a kérdéses időben Libreville és Port Gentil között hajóztak, azt mondták, fogtak egy vészjelzést, és erről értesítették is a gaboni haditengerészetet. A szomáliai kalózok főbb csoportjainak felszámolását követően a tengeri bűnözés súlypontja a Guineai-öböl térségére helyeződött át Afrikában. Az idei év kezdete óta 107 incidenst regisztráltak, ebből négy esetben kalózok foglaltak el egy hajót, 25-ben pedig matrózokat hurcoltak el a járművek fedélzetéről.