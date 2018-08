Kanada nyugati részén tűzoltók ezrei próbálják megfékezni az erdőtüzeket

Több mint 2800 tűzoltó sem képes megbirkózni a Kanada nyugati részén fekvő Brit Kolumbia tartományban keletkezett erdőtüzekkel - számolt be szerdán a CBC helyi tévé a hatóságokra hivatkozva.



Az oltásban Alberta és Saskatchewan tartomány tűzoltói is részt vesznek, és érkezett segítség Kanada északnyugati területéről, Ausztráliából, Mexikóból és Új-Zélandról is. A helyzet a régió északi, gyéren lakott területén a legsúlyosabb. A hatóságok igyekeznek megakadályozni két hatalmas kiterjedésű tűz egyesülését, az egyik az Alkali-tó környékén ég 90 négyzetkilométernyi területen, míg a másik Stikine folyó déli részén, 190 négyzetkilométeren.



A legfrissebb adatok szerint a tartomány északi részén fekvő Telegraph Creek településen 30 lakóépület megsemmisült, kétszázötven embert kimenekítettek. Áldozatokról nem érkezett jelentés.



A tűzoltók munkáját a Kanada nyugati részén uralkodó száraz és rendkívül meleg időjárás nehezíti. A meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkező napokban Brit Kolumbiában elered az eső.



A tűzoltók adatai szerint a tartományban 462 helyen csaptak fel a lángok. Az esetek többségében a villámlás miatt keletkeztek a tüzek. A régió hatóságai már több mint 131 millió kanadai dollárt ( 27,5 milliárd forint) költöttek a természeti katasztrófa elhárítására.