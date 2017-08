Kannibál adta fel magát a rendőrségen, mert állítása szerint belefáradt az emberhúsevésbe

Ebben a házban követte el a férfi rettenetes tetteit. Fotó: Mydrim Jones

A dél-afrikai férfi, akit a helyi média szerint "hivatásos gyógyítóként" működött, a hírek szerint emberi testrészekkel sétált be a rendőőrsre, majd a következőt mondta: "Belefáradtam, hogy emberi húst egyek."A rendőrség közleménye szerint a férfi bevallotta rettenetes tetteit, mielőtt elvezette volna a rendőröket Estcourt városába, ahol a hatóságok még több emberi maradványt találtak.

A kannibál két tettestársát is feladta, akiket bíróság elé állítottak. Egy negyedik férfi is érintett az ügyben, akinél szintén emberi testrészeket találtak.Több bizonyítékot is találtak a rendőrök, amelyek alapján feltételezik, sokkal több áldozatot szedtek a kannibálok, mint amennyit bevallottak, azonban egyelőre csak egy eddig ismeretlen személyazonosságú áldozat meggyilkolását tudták az elkövetőkre bizonyítani. A nyomozás jelenleg is folyik.