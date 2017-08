Kard volt a Buckingham-palotánál elfogott támadónál és többször is ˝Allahu akbar˝-t kiabált

Egy 120 centiméteres kard volt annál a férfinál, aki péntek este rátámadt két rendőrre a londoni Buckingham-palotánál, és a férfi többször is "Allahu akbar"-t kiabált

- közölte szombaton a brit rendőrség.A 26 éves férfi, akit jelenleg a rendőrség terrorizmusellenes részlege tart fogva, szándékosan hajtott oda egy rendőrségi furgonhoz, a furgon előtt állítva le gépkocsiját a Buckingam-palotához, azaz II. Erzsébet királynő lakhelyéhez közel eső helyszínen - teszi hozzá a pénteki incidens részleteit ismertető rendőrségi közlemény.A fegyvertelen rendőrök igazoltatni akarták az autóban egyedül ülő sofőrt, aki ekkor megpróbált előrántani egy "120 centiméteres kardot" az elülső utasülés lábteréből.

A rendőrök azonnal cselekedtek, hogy lefogják, s a vele vívott küzdelemben három rendőr könnyebb sérülést szenvedett. A támadót, aki többször is azt kiabálta ˝Allahu akbar˝ (Isten a legnagyobb!), spray-vel ártalmatlanították"

- közölte a brit rendőrség.Híradások szerint a Londontól északra élő, lutoni illetőségű férfit szombaton a rendőrség terrorizmus elleni részlege kétszer is kihallgatta.Másfél órával a londoni incidens előtt nagyon hasonló történt Brüsszelben: katonákra támadt késsel egy szomáliai férfi közben azt kiabálva, hogy "Allahu akbar!". A katonák a férfira lőttek, aki nem sokkal később belehalt sebeibe. A belga ügyészség terrortámadásnak minősítette az esetet.A londoni "nyomozással a rendőrség terrorizmus elleni részlegét bízták meg, és jelenleg házkutatások zajlanak Luton térségében" - közölte Dean Haydon, a részleg parancsnoka."Azt gondoljuk, hogy a férfi magányosan cselekedett, és egyelőre nem kutatunk más gyanúsítottak után" - fűzte hozzá a parancsnok, kiegészítve azzal, hogy a szokásos rend szerint "egyelőre terrorcselekményként kezelik az ügyet".Haydon azt is elmondta, hogy a szolgálatban lévő rendőrök számát megemelték, tekintettel a hétfői ünnep miatti hosszú hétvégére, valamint arra, hogy a májusi manchesteri merénylet miatt továbbra is súlyosnak minősítik a terrorfenyegetés szintjét az Egyesült Királyságban.A Buckingham-palota London egyik turistanevezetessége, már csak azért is, mert II. Erzsébet királynő lakhelye. Az uralkodó azonban az augusztust rendre Skóciában tölti családja több tagjával.