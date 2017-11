Katalán válság - Kiadták az európai elfogatóparancsot Puigdemont ügyében

Meritxell Serret, volt mezőgazdaságügyi miniszter

Antoni Comín, volt egészségügyi miniszter

Lluís Puig, volt kulturális miniszter

Clara Ponsatí, volt oktatási miniszter

A spanyol központi büntető bíróság kiadta pénteken az európai elfogatóparancsot Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és kormányának egykori négy tagja ügyében - jelentette be a bíróság. BBC információi szerint a másik négy személyAz ok, ami miatt a spanyol főállamügyész még csütörtökön kérte az európai elfogatóparancs kibocsátását az, hogy Egyikük sem jelent meg egy meghallgatáson Madridban csütörtökön a spanyol legfelső bíróság előtt, amikor a katalán kormányzat korábbi kilenc tagját letartóztatták, és lázadás, zendülés és közpénzekkel visszaélés miatt emeltek vádat ellenük.Amint a parancs megérkezik a belga hatóságokhoz, a La Libre Belgique belga napilap szerint az iratot lefordítás után továbbítani fogják a belga ügyészségnek, majd a vizsgálóbíró dönt arról, hogy az öt érintettet előzetes letartóztatásba kell-e helyezni.A bíró dönthet az elfogatóparancs elutasítása mellett is vagy bizonyos feltételek mellett meghagyhatja szabadságukat is.A büntetés-végrehajtási tanács kamarája ezt követően megvizsgálja a kérelem érvényességét.Ha a spanyol megkeresés összhangban áll a belga joggal, akkor döntés születhet a volt katalán kormánytagok spanyol bíróságnak történő átadásáról akkor is, ha a fellebbezés lehetősége még nyitva áll az érintettek előtt.A belga hatóságoknak három hónapjuk van az eljárás lebonyolítására.Puigdemont kijelentette, hogy nem tér vissza Spanyolorszába, de teljes mértékben együtt fog működni a belga hatóságokkal.