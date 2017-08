Katasztrófa a föld alatt: kilenc bányász eltűnt

Kilenc bányász eltűnt, amikor vízbetörés történt egy jakutföldi gyémántbányában - közölte pénteken a rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma.



A tárca szerint a mentőalakulatoknak a bánya földalatti részében tartózkodó 142 alkalmazott közül 133-at sikerült a felszínre hozni. Korábbi jelentések 17-re tették azoknak a bányászoknak a számát, akiknek sorsáról nem volt információ.



Két bányászt könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak. A balesetről tájékoztatták Vlagyimir Putyin elnököt is, aki a helyszínre küldte Vlagyimir Pucskovot, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetőjét, hogy a helyszínről irányítsa a mentést Jakutföld kormányzójával együtt.



Az eltűnt bányászok után búváregységek kutattak. A vízbetörés 210 méteres mélységben történt. A baleset okait vizsgálják.



A Mir elnevezésű bánya az Alrosa állami vállalat egyik legnagyobb gyémántlelőhelye Kelet-Szibériában, ahonnan a cég drágakő-minőségű nyersgyémántjainak 9 százaléka származik.

Helyi sajtóbeszámolók szerint a bányamunkások a múlt héten a talajvíz szintjének veszélyes megemelkedéséről számoltak be, ezért az Alrosa pótlólagos szivattyúkapacitást állított üzembe.



A kövek súlyának tekintetében az Alrosa a világ vezető gyémántkitermelő cége, amely az Anglo Americanhez tartozó De Beersszel együtt a világ nyersgyémántjainak mintegy felét bányássza ki.



