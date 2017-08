Kávézás közben lőtték fejbe a legismertebb balkáni lánykereskedőt

Meggyilkolták a legismertebb balkáni lánykereskedőt, Dilaver Bojkut Macedóniában, aki több mint háromezer nőt adott el - jelentette a szkopjei sajtó kedden.



A Leku becenéven is ismert bűnözőt az Ohridi-tó partján fekvő Strugában egy kávézó előtt lőtték fejbe hétfő délután.



A prostitúcióval üzletelő férfi egy macedón bűnszervezet vezetője volt. Dilaver Bojkut az FBI és az Interpol is körözte korábban, mert a gyanú szerint 2006-ig egy Struga melletti faluban árverésre bocsátotta az elrabolt vagy becsapott lányokat, akiket a balkáni és a volt szovjet államokból vitt Macedóniába.



A feltételezések szerint a lánykereskedelmi útvonalak Moldován, Románián és Ukrajnán keresztül vezettek Bulgárián és Albánián át Macedóniába. A szkopjei sajtó információi szerint Dilaver Bojku "főhadiszállásán" állandóan volt 200-250 eladásra szánt nő.



A lánykereskedő ellen 1979 és 2001 között 17 feljelentést tettek, néhányszor el is fogták, de csak 2002-ben ítélték el, de a rendőrségi kapcsolatai segítségével megszökött a börtönből. Montenegróba menekült, ám elfogták és kiadták Macedóniának, ahol három év és nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után állítása szerint törvényes üzletbe kezdett az idegenforgalom és a vendéglátóipar területén.