Kegyetlenül megkínozhatta áldozatát a dán feltaláló

A gyanúsítottat előre megfontolt gyilkossággal vádoló vádirat rámutat, hogy a 47 éves hajó- és repülőmérnök a 30 éves riporternő látogatásakor olyan szerszámokkal szállt fel Nautilus nevű búvárhajójára, amilyeneket normális esetben nem vitt magával kihajózáskor.



A férfi kést, fűrészt, hegyes csavarhúzókat, fémcsöveket, ragasztószalagokat vitt a fedélzetre. A nőt a fejénél, a karjainál és a lábainál fogva megkötözte, majd ütlegelte, összevagdosta, összeszurkálta altestén a szerszámokkal.



A hatóságok nem tudták megállapítani a halál pontos okát, de azt feltételezik, hogy megkínzása után elvágta áldozata torkát, vagy megfojtotta őt. Az igazságügyi orvosszakértők 14 vágott sebet találtak a nő nemi szervén.



A szabadúszó újságírónőt 2017. augusztus 10-én este látták utoljára a koppenhágai kikötőben a Nautilus nevű magán tengeralattjárón, holttestét feldarabolva találták meg később a tengerben.



Az ismert feltaláló továbbra is tagadja a gyilkosságot, de a feldarabolást és a testrészek tengerbe szórását elismeri.



A férfit a gyilkosságon és a holttestgyalázáson kívül a közlekedésbiztonság veszélyeztetésével is megvádolták, mivel a gyilkosság időpontjában egy sétahajó és egy teherhajó útvonalán cirkált tengeralattjárójával.



A 17 méteres Nautilust tulajdonosa a rejtélyes haláleset után szándékosan elsüllyesztette, de úgy intézte, hogy ő maga megmeneküljön.



Az ügyészség úgy véli, a 47 éves feltaláló perverz szexuális fantáziáinak kiélése céljából ölhette meg a riporthoz anyagot gyűjtő újságírónőt, a férfi számítógépén ugyanis nők lefejezését bemutató videókat találtak.



Az áldozat, Kim Wall szülei közben ösztöndíjat alapítottak fiatal újságírónők számára, akik lányukhoz hasonló tényfeltáró munkát végeznek. Mint mondták, azt akarják, hogy Kim nagyszerű újságíróként, ne pedig egy borzalmas bűntény áldozataként maradjon meg az emlékezetben.



Az ügyészség életfogytiglant kér Peter Madsenre. A per március 8-án kezdődik, ítélet április 25-re várható.