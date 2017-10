Kennedy-merénylet: Trump újabb bejelentést tett

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy nyilvánosságra hozatja az 1963-as Kennedy-gyilkosság összes, még mindig titkosított dokumentumát azok kivételével, amelyek olyan személyek nevét és lakcímét tartalmazzák, akik még ma is élnek.



Trump szokásához híven, twitterüzenetek sorozatával tudatta, hogy döntése előtt behatóan tanácskozott a Központi Hírszerző Ügynökséggel, a CIA-vel és más szervezetekkel.



Az Egyesült Államok Országos Levéltára csütörtökön éjjel a honlapján nyilvánosságra hozott 2800 dokumentumot a Kennedy-gyilkosságról, ám mintegy 300 feljegyzés, hangfelvétel és egyéb dokumentum továbbra is titkos maradt. Trump elrendelte, hogy fél év alatt alaposan vizsgálják át a visszatartott dokumentumokat.



Az amerikai elnök szombati üzenetsorozatában arra nem tért ki, hogy rövidül-e a vizsgálódás ideje.



Az Egyesült Államok történelmébe két Kennedy-gyilkosság beleíródott. John F. Kennedy néhai elnököt 1963 őszén lőtték agyon, de öccsével, Robert Kennedyvel is merénylő végzett 1968-ban. Utóbbi igazságügy miniszterként dolgozott bátyja kormányzatában.