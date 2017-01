Kényes adatai lehetnek az oroszoknak Donald Trumpról

Oroszországnak kompromittáló személyes és pénzügyi információi lehetnek Donald Trump megválasztott amerikai elnökről - jelentette kedden a CNN amerikai hírtelevízió arra hivatkozva, hogy értesülései szerint a Trumpnak pénteken bemutatott hírszerzési jelentéshez csatoltak egy erről szóló kétoldalas jegyzetet.James Clapper, az országos hírszerzés igazgatója, John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és Mike Rogers, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetője pénteken tájékoztatta Trumpot az állítólagos orosz beavatkozásról az amerikai elnökválasztási folyamatba.A CNN keddi közlése szerint a hírszerző apparátus jelentéséhez egy kétoldalas jegyzetet is csatoltak, amely egy - amerikai tisztviselők szerint megbízható - volt brit hírszerző 35 oldalas jelentésének a kivonata. A CNN szerint az 1990-es években Oroszországban tevékenykedő volt brit hírszerzőt Trump ellenfelei bízták meg azzal, hogy gyűjtsön kompromittáló adatokat a New York-i milliárdosról.Források szerint az amerikai hírszerzés vezetői azért mutatták be a kétoldalas kivonatot Trumpnak, hogy ismertessék vele, milyen állításokat terjesztettek róla mások az amerikai hírszerzési, törvényhozási és egyéb kormányzati körökben.A kétoldalas összegzés előterjesztésének másik célja pedig az volt, hogy demonstrálják: Moszkva a demokratákra és republikánusokra nézve is potenciálisan ártalmas adatokhoz jutott, de csak a Hillary Clintonnak és a Demokrata Pártnak ártóakat tette közzé - közölte a CNN.A hírtelevízió tisztviselőkre hivatkozva hozzátette: a kivonat alátámasztja azt, hogy Moszkva Clinton lejáratásával Trump esélyeit igyekezett növelni az elnökválasztáson.A kétoldalas összegzés emellett olyan állításokat is tartalmaz, hogy a kampányban Trump emberei folyamatos kapcsolatban álltak közvetítőkön keresztül az orosz kormánnyal - állította két nemzetbiztonsági tisztviselő a CNN-nek.Az hírtelevízió jelentését követően több amerikai hírportál is közzétett egy 35 oldalas jegyzetet, amely állítólag a CNN által említett jelentést. A jelentéssorozatban közölték azt is, hogy az orosz kormány már több mint öt éve támogatásban részesítette Trumpot, a megválasztott elnök belső körét folyamatosan, ellenfeleit hátrányba hozó információkkal látta el a Kreml. A jelentés emellett azt is állítja, hogy a Trump-kampánycsapat együttműködött az orosz hatóságokkal annak érdekében, hogy Hillary Clinton elveszítse az elnökválasztást. A dokumentum szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nemcsak utálja, de féli is Clintont.Az együttműködést Trump és a Kreml között Paul Manafort volt kampánymenedzser ápolta, és mások mellett Carter Page külügyi tanácsadót használta közvetítőnek.A Trumpot kompromittáló személyes információk az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) birtokában vannak. A jelentés szerint Trump perverz szexuális aktusokban vett részt Moszkvában, amit a FSZB megfigyelt. A dokumentum állítása szerint a megválasztott amerikai elnök Szentpéterváron szexpartikban is részt vett, de a szemtanúkat "elhallgattatták".A 35 oldalas jelentéssorozat első részei tavaly nyári keletkezésűek. Az amerikai hírszerzés azóta ellenőrizte a jelentéseket készítő, jelenleg információgyűjtő céget vezető britet, akit forrásaival együtt elég hitelesnek ítélt ahhoz, hogy egyes állításait Trump elé terjesszék - közölte a CNN.Donald Trump a tőle megszokott módon, a Twitteren reagált a hírre. "HAMIS HÍREK - EGY TOTÁLIS POLITIKAI BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS" - írta bejegyzésében.A megválasztott elnök átmenetért felelős csapata egyelőre nem kommentálta a CNN jelentését.A CNN nem tudta megerősíteni, hogy a kivonatot megvitatták Trump és a hírszerzési vezetők találkozóján. Az AP amerikai hírügynökségnek egy amerikai tisztviselő azonban azt mondta, hogy a kétoldalas jegyzetet bemutatták Trumpnak.A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó két amerikai tisztviselő közölte: a kivonatban szereplő állítások "egyelőre nem alátámasztottak", az FBI és más amerikai ügynökségek még vizsgálják hitelességüket és pontosságukat. Az egyik tisztviselő hozzáfűzte, hogy a brit ex-hírszerző egyes jelentései hibásnak bizonyultak.Az brit hírszerző jelentései az FBI-hoz is eljutottak tavaly nyáron, s bár eleinte komolyan vette az információkat, a nyomozó hatóság nem tett érdemi lépéseket. A brit forrás nagyjából három héttel a novemberi elnökválasztás előtt megszakította kapcsolatát az FBI-jal - közölték a Reutersnek nyilatkozó tisztviselők.Az FBI a kampány során vizsgálta az úgynevezett Clinton-emailek, valamint a Clinton Alapítvány körül felmerült kérdéseket, Comey pedig csupán napokkal a november 8-i elnökválasztás előtt bejelentette: az FBI újraindította korábban lezárt nyomozását az elektronikus levelek ügyében.