Kercsi incidens - A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy engedje szabadon az ukrán hajókat

A Kercsi-szorosnál foglyul ejtett három ukrán hajó és legénysége azonnali szabadon bocsátására szólította fel hétfőn brüsszeli sajtótájékoztatóján Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Oroszországot, indokolatlannak minősítve az orosz katonai erő alkalmazását az Azovi-tengeren."Láthattuk, hogy Oroszország katonai erőt alkalmazott nyílt és közvetlen módon Ukrajnával szemben" - mondta sajtótájékoztatóján Stoltenberg a NATO-Ukrajna Bizottság rendkívüli ülése után.A NATO-főtitkár közölte: az összes NATO-szövetséges teljes támogatásáról biztosította Ukrajnát területi integritását és szuverenitását illetően. "Indokolatlan volt a katonai erő alkalmazása az ukrán hajók és legénységük ellen, ezért felszólítjuk Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az ukrán tengerészeket és az általa vasárnap lefoglalt hajókat" - tette hozzá.Stoltenberg ezenkívül azt mondta: Oroszországnak teljes hozzáférést kellene biztosítania az összes kereskedelmi hajónak az ukrajnai kikötőkhöz.Az észak-atlanti szövetség főtitkár felidézte a nyugati országok által Oroszországra kivetett gazdasági szankciókat a Krím-félsziget 2014-es orosz elcsatolása és a Kelet-Ukrajnában háborúzó szakadároknak nyújtott támogatása miatt."Nagyon szorosan figyelemmel követjük a helyzetet, és folyamatosan értékeljük, hogy mi egyebet tehetünk, mert Oroszországnak meg kell értenie, hogy cselekedeteinek következményei vannak" - mondta Stoltenberg. "Ez csak kiélezi a helyzetet a régióban, és megerősíti a benyomást arról a viselkedési mintáról, amelyet az elmúlt években láthattunk (...)" - tette hozzá.Stoltenberg egyébként kedden Brüsszelben találkozik az ukrán parlament elnökével,Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban az eddigi adatok alapján hat ukrán tengerész megsebesült. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták. Az ukrán vezérkar szerint 23 ukrán tengerész esett fogságba az incidens során.Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva tovább haladtak a szoros felé, ahol viszont az áthajózáshoz orosz engedélyre van szükség.A történtek nyomán Petro Porosenko ukrán elnök szerdától hadiállapotot vezet be, amely az ukrán jogban a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot.

Erőszakos tüntetéseket váltott ki hétfőn Ukrajnában az orosz diplomáciai képviseletek előtt az, hogy az előző nap egy tengeri incidensben orosz hadihajók tüzet nyitottak ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót - közölte az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ).Az EBESZ szerint tiltakozók mintegy hetven fős csoportja gyűlt össze a harkivi orosz konzulátus épülete előtt hétfőn. A főleg fiatal férfiakból álló tüntetők csoportja- jelentette a szervezet, amely 760 fős fegyvertelen megfigyelői kontingenssel van jelen Ukrajnában.Kijevben ukrán nacionalisták felgyújtottak egy diplomata rendszámú gépkocsit. Az odesszai orosz konzulátus épületét pedig petárdákkal dobálta meg mintegy százfős tömeg.Az EBESZ 57 tagállamának követei rendkívüli ülésre gyűltek össze hétfőn délután Bécsben, hogy megtárgyalják a súlyosbodó feszültségeket Oroszország és Ukrajna között. Kijev és Moszkva is tagjai a szervezetnek.Alekszandr Lukasevics, Oroszország EBESZ-nagykövete az ülésen az állította: olyan értesülések birtokába jutottak, miszerint az ukrán fegyveres erők külföldi titkosszolgálatok bevonásával vegyi fegyverrel készülnek provokációt elkövetni a kelet-ukrajnai válságövezetben.Lukasevics szerint az ukrán hadsereg a frontvonalnál BUK és Sz-300-as légvédelmi eszközöket, illetve Uragan és Grad típusú rakéta-sorozatvetőket telepített. Emellett akadállyozza a csapatok szétválasztását a Luhanszktól északra fekvő Sztanicja Luhanszkán, csapaterősítést hajtott végre Zolote és Petrovszke térségében, s fokozta a lakott területek ágyúzását is - tette hozzá.Az orosz EBESZ-nagykövet követelte Ukrajnától az orosz nagykövetség és konzulátusok sérthehtetlenségének tiszteletben tartását. Ezzel összefüggésben az ukrán nacionalisták támadásaira emlékeztetett, amelyeket - mint mondta - a rendőrség tétlensége mellett követtek el.Hangsúlyozta, hogy a hadiállapot elrendelése Ukrajnában fenyegeti a kelet-ukrajnai szakadár területek biztonságát. "Kijev feszültségek provokálására irányuló politikája csak megerősíti a legutóbbi történéseket" - fűzte hozzá Lukasevics.A határőrizetért is felelős orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) állítása szerint vasárnap az ukrán hadiflotta három járműve sértette meg Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva a Kercsi-szoros felé haladt, amelyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez köti. A több órán át tartó incidens során orosz részről tüzet nyitottak, aminek következtében hat ukrán tengerész megsebesült. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták.Tomás Petrícek cseh külügyminiszter szerint Csehország számára az Azovi-tenger orosz elfoglalása éppen úgy elfogadhatatlan, mint a Krím félszigeté.A cseh külügyminisztérium közleményében a nemzetközi jog durva megsértésének minősítette a Kercsi-szoros Oroszország által bevezetett blokádját és felszólította Moszkvát, hogy engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat és tengerészeket."Nagyon nyugtalanítanak az Azovi-tengeren történtek, ahol a Kercsi-szorosban fegyveres incidens történt. Határozottan követeljük a feszültség csökkentését. Ahogy elfogadhatatlan számunkra az ukrajnai Krím félsziget orosz elfoglalása, úgy elfogadhatatlan az Azovi-tenger elfoglalása is" - írta Tomás Petrícek a Twitteren hétfőn megjelent bejegyzésében.A cseh külügyminisztérium közleményben bírálta Moszkvát. "A szabad hajózás akadályoztatását a Kercsi-szorosban a nemzetközi jog durva megsértésének tartjuk" - olvasható a dokumentumban. Csehország felszólította Oroszországot, hogy engedélyezze a szabad hajózást az Azovi-tengeren, tartsa tiszteletben Ukrajna területi épségét és szuverenitását, és azonnal engedje szabadon az elfogott tengerészeket és hajókat. "Mindkét felet önmérsékletre szólítjuk fel" - szögezte le a cseh diplomácia.Tomás Petrícek a Twitteren azt is közölte: ha az Európai Unió szankciókat fogadna el az incidenssel kapcsolatban, Csehország támogatná azokat.Közös európai fellépést sürgetetett az Ukrajna és Oroszország között kialakult feszültség fokozódásának megfékezésére Josep Borrell spanyol külügyminiszter hétfőn Madridban."Meg kell állítani a feszültség fokozódását, el kell kerülni, hogy a konfliktus kiterjedjen, és az övezet számára veszélyes intenzitásszintet érjen el" - mondta a politikus.Hangsúlyozta: támogatják Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által támasztott két feltételt, nevezetesen, hogy Oroszország engedje szabadon a foglyokat és tegye lehetővé a szabad közlekedést az Azovi-tengeren."Nekünk európaiaknak közösen kell cselekednünk, feltétlenül szükséges, hogy összehangoltan a főképviselővel, és, hogy mindenki által támogatott követelményeket határozzunk meg Oroszország felé" - jelentette ki.Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót, és ukrán tengerészeket ejtettek foglyul, közülük többen meg is sebesültek.Az FSZB szerint viszont az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva tovább haladtak a szoros felé, ahol viszont az áthajózáshoz orosz engedélyre van szükség.

A német szövetségi kormány önmérsékletet és párbeszédet sürget a Kercsi-szorosban történt incidens mindkét érintett országától, Ukrajnától és Oroszországtól egyaránt, ugyanakkor megerősíti, hogy kiáll Ukrajna szuverenitása és területi épsége mellett - mondta a német kormány szóvivője hétfőn Berlinben.

Steffen Seibert szerint Angela Merkel német kancellár aggodalmát fejezte ki az ukrajnai helyzettel összefüggésben Petro Porosenko ukrán elnökkel folytatott hétfői telefonbeszélgetésében. Merkel emellett a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Moszkva és Kijev között.Az ukrán elnök hivatal korábban közölte, hogy a német kancellár ígéretet tett Porosenkónak: minden tőle telhetőt megtesz a konfliktus enyhítésére Ukrajna és Oroszország között.Steffen Seibert egy korábbi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Oroszországnak szabadon kell engednie a Kercsi-szorosban elfogott ukrán tengerészeket, vissza kell szolgáltatnia Ukrajnának az elfoglalt hajókat és biztosítania kell a tengerszoros szabad átjárhatóságát.Azzal kapcsolatban, hogy az incidens a Krím félszigetet az oroszországi Krasznodar régióval összekötő híd térségében történt, aláhúzta, hogy a német kormány nemcsak az ukrajnai Krím félsziget Oroszországhoz csatolását tartja ellentétesnek a nemzetközi joggal, hanem a félszigetet Oroszországgal összekötő híd felépítését is.Hozzátette, hogy az incidens "súlyos kérdéseket" vet fel, mindenekelőtt azt, hogy indokolt volt-e a katonai erő alkalmazása Oroszország részéről. Kiemelte, hogy a feleknek mielőbb meg kell kezdeniük a történtek közös "feldolgozását".Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a német kormány mindkét féllel folyamatosan kapcsolatban van. A külügyminisztérium szóvivője, Rainer Breul hozzátette: hétfőn Berlinben magas szintű diplomáciai megbeszélést tartanak az úgynevezett normandiai formátumban, Németország, Franciaország, Ukrajna és Oroszország képviselőjének részvételével.A találkozó a kelet-ukrajnai válság politikai rendezését célzó folyamatba illeszkedik, már korábban megszervezték, de alkalmat kínál a kercsi incidens megtárgyalására is - mondta a külügyi szóvivő.A Madridban tartózkodó Heiko Maas német külügyminiszter francia-német közvetítést javasolt a konfliktus rendezésére. Mint mondta, felkérésre Berlin és Párizs kész közösen fellépni közvetítőként a felek között, hogy elejét vegyék a viszály elmélyülésének.Az Azovi-tengeren történtek mutatják, hogy a krími és a kelet-ukrajnai konfliktus továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára - áll a német külügyi tárca Twitteren közzé tett közleményében. Németország ezért "a régóta esedékes politikai rendezést" sürget - fűzte hozzá a minisztérium.Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban az eddigi adatok alapján hat ukrán tengerész megsebesült.A Krímet a 2014-ben megtartott helyi népszavazás eredményére hivatkozva csatolták Oroszországhoz. Az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége nem ismeri el a lépés jogosságát.

London és Párizs is elítéli az orosz fellépést, hogy Oroszország ukrán hajókat, tengerészeket fogott el és sebesített meg. James Slack - May szóvivője - azt mondta, hogy és annak, hogy folytatólagosan megsérti Ukrajna területi integritását. Párizs felszólította Moszkvát, hogy azonnal engedje szabadon az ukrán tengerészeket és szolgáltassa vissza a hajókat. A francia külügyminisztérium visszafogottságra intette mindkét felet, és rendkívüli aggodalmának adott hangot kialakult helyzet miatt. Az AP amerikai hírügynökség megjegyzi, hogy Franciaország úgy tűnik, nem ad hitelt az orosz állításnak, miszerint az ukrán hajók megsértették a tengerészeti szabályokat. Az Interfax orosz hírügynökség hétfőn délután emberi jogi forrásra hivatkozva azt jelentette, hogy, köztük három sebesült, akiket kórházban ápolnak. Állapotuk nem életveszélyes. Az ukrán haditengerészet vasárnap este közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott ukrán hadihajókra a Kercsi-szorosnál, és az orosz különleges egységek elfoglaltak három ukrán hajót. A támadásban - ukrán közlés szerint - hat ukrán tengerész sebesült meg. A nemzetközi jog szerint Ukrajnához tartozó Krímet a 2014-ben megtartott helyi népszavazás eredményére hivatkozva csatolták Oroszországhoz. Az ENSZ-tagállamok túlnyomó többsége nem ismeri el a lépés jogosságát.

Az ukrán elnök szerda reggeltől vezeti be a hadiállapotot

A hadiállapot nem jelent hadüzenetet. Kizárólag Ukrajna védelmi képességének megerősítésére irányul, tekintettel az Oroszország részéről tapasztalt agresszivitás növekedésére"

Az elnök hangsúlyozta, hogy a hadiállapot - amely az ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy formája, nem jelent tényleges háborús állapotot - bevezetésére vonatkozó rendelet nem irányoz elő a polgárok jogaival és szabadságjogaival kapcsolatos semmilyen korlátozást, és a választásokat is megtartják a tervezett időpontban.- szögezte le Porosenko.Az elnök javasolta (a parlamentnek), hogy a hadiállapot 30 napig legyen érvényben. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács - amelynek határozata alapján az elnök eljárt - előtte 60 napos időtartamot javasolt.

Rendeletet írt alá hétfőn Petro Porosenko ukrán elnök az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) aznapi határozatáról, amely a hadiállapot azonnali bevezetését javasolja 2019. január 25-ig. A rendeletet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Ukrajna alkotmányának 107. cikke alapján elrendelem az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által november 26-án javasolt, az Ukrajna függetlensége és állami szuverenitása biztosítására vonatkozó rendkívüli intézkedések életbe léptetését és a hadiállapot Ukrajnában történő bevezetését"

- olvasható az államfő honlapján közzétett elnöki rendeletben, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség ismertetett internetes oldalán.Az RNBO által javasoltA hadiállapot jogrendjére vonatkozó törvény értelmében az intézkedés bevetése után számos korlátozás lép életbe: tilos elnök-, parlamenti és önkormányzati választást, sztrájkokat, tömeggyűléseket, tüntetéseket, népszavazást tartani és az alkotmányt módosítani. A hadiállapot idején nem lehet meneszteni az elnököt, a kormányt, a minisztereket, a bírákat, ügyészi szerveket.Az RNBO döntése életbe léptetésének az ellenőrzése a szervezet titkárának, Olekszandr Turcsinovnak a feladata.A RNBO 60 napos időtartamra javasolta az államfőnek a hadiállapot bevezetését.Andrij Parubij, a parlament elnöke közölte, hogy a Kercsi-öbölbeli orosz agresszió miatt hétfő délután rendkívüli ülést tart a törvényhozás.

Tiltakozott az ukrán "provokáció" miatt az orosz külügyminisztérium. Figyelmeztetni szeretnénk az ukrán felet arra, hogy Kijevnek az az irányvonala, hogy konfliktust provokáljon ki Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és az EU-val egyeztetve, komoly következményekkel jár

Súlyos következményekkel jár Kijev arra irányuló törekvése, hogy "az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal egyeztetve konfliktust provokáljon ki" Oroszországgal - figyelmeztetett hétfőn kiadott közleményében az orosz külügyminisztérium a Kercsi-szoros közelében történt, általa "provokációnak" minősített orosz-ukrán tengeri incidenssel kapcsolatban.A dokumentum szerint- áll a dokumentumban, amely szerint az Oroszország "keményen meg fog szakítani" minden, a szuverenitása és a biztonsága ellen irányuló "támadási kísérletet".Az orosz külügyi tárca emlékeztetett rá, hogy többször figyelmeztette a "kijevi rezsimet és nyugati pártfogóit" az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros miatti "hisztéria mesterséges felfújásának veszélyeire"., amelynek célja egy újabb feszültséggóc teremtése a térségben, azzal a hátsó szándékkal, hogy ürügyet szolgáltassanak az Oroszország elleni szankciók megszigorítására."Mindez, úgy tűnik, arra irányult, hogy elterelje a figyelmet az ukrajnai belpolitikai problémákról" - hangzott az állásfoglalás, amely szerint ezt támasztja alá Kijevnek az a törekvése, hogy hadiállapotot - a rendkívüli állapot egy formáját - vezessen be a 2019 tavaszán esedékes ukrán elnökválasztás előtt.A határőrizetért is felelős orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint, amelyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez köti. A több órán át tartó incidens soránAz ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták.Az ukrán hatóságok szerint az ukrán katonai járművek előre jelezték áthaladási szándékukat, de arra nem kaptak választ. Kijev szerint az orosz határőrizet megsértette az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló orosz-ukrán megállapodást is.Az FSZB közölte: megcáfolhatatlan bizonyítékai vannak arra, hogy Ukrajna előre eltervezett "provokációt" hajtott végre. Az ügy miatt a két fél kérésére hétfőn ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Az AFP diplomáciai forrásokra hivatkozva hétfőre virradóra jelentette, hogy a testület ülését mind orosz, mind ukrán kérésre hívták össze délutánra.

Bekérette az orosz diplomáciai tárca Ukrajna moszkvai ideiglenes ügyvivőjét a Kercsi-szoros térségében tanúsított "agresszív és provokatív ukrán lépések" miatt - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfőn a Rosszija 24 hírtelevíziónak.A határőrizetért is felelős orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint vasárnap az ukrán hadiflotta három járműve megsértette Oroszország területi vizeit, és a visszafordulásra való felszólításokat figyelmen kívül hagyva a Kercsi-szoros felé haladt, amelyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez köti. A több órán át tartó incidens során orosz részről tüzet nyitottak, aminek következtében három ukrán tengerész megsebesült. Az ukrán hajókat Kercs kikötőjébe vontatták.Az FSZB közölte: megcáfolhatatlan bizonyítékai vannak arra, hogy Ukrajna előre eltervezett "provokációt" hajtott végre. Az ügy miatt a két fél kérésére hétfőn ülést tart majd az ENSZ Biztonsági Tanácsa.Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán idő előtt távozott egy UNESCO-témájú moszkvai tanácskozásról, arra hivatkozva, hogy a külpolitika több irányában "meglehetősen feszült helyzet" alakult ki.Leonyid Szluckij, az orosz parlament külügyi bizottságának elnöke újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett, az incidens oka az lehetett, hogy Petro Porosenko elnök hadiállapot - az ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy fajtája - bevezetésével próbálja meg elhalasztani vagy eltöröltetni a márciusban esedékes ukrajnai államfőválasztást, amelynek megnyerésére jelenleg kevés esélye van. Ugyanakkor kijelentette: biztos benne, hogy rendezni lehet a helyzetet.Hasonlóképpen foglalt állást Facebook-bejegyzésében Konsztantyin Koszacsov, a felsőház külügyi bizottságának elnöke, aki szerint Kijevnek a hadiállapot bevezetéséhez volt szüksége az incidensre, amely egyúttal Porosenko elnökválasztási kampányának nyitányát is jelenti.Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyébként november 16-án arra figyelmeztetett, hogy Oroszország intézkedéseket hozhat az orosz tengerhajózás, az orosz jogi és magánszemélyek védelmében az Azovi-tengeren. Nem konkretizálta, hogy melyek lehetnek ezek az Ukrajnával szemben meghozandó lépések, de kijelentette, hogy azok szigorúan összhangban állnak majd a nemzetközi joggal.Az Azovi-tenger a Fekete-tenger északi öble, amellyel a Krím félsziget és Tamany-félsziget közötti Kercsi-szoros köti össze. A tenger északi és északnyugati partja Ukrajnához, keleti és nyugati partja Oroszországhoz tartozik. A Krím 2014-ben történt orosz annektálása óta a határvonal pontos helye - különösen a Kercsi-szorosban - vita tárgyát képezi a két ország között.Moszkva és Kijev között az elmúlt hónapokban kiéleződött a feszültség a fekete-tengeri és az azovi-tengeri hajózás és halászat körül. Az ukrán határőrizet november közepén közölte, hogy 15, a Krím meglátogatása miatt feltartóztatott hajót horgonyoztat Berdjanszk és Mariupol kikötőjében, és további 940 "törvénysértő" hajó mozgását figyeli.Teljes harckészültségbe helyezték az ukrán hadsereget, válaszul az "orosz agresszióra" az Azovi-tengeren - jelentették hétfőn ukrán hírportálok, idézve az ukrán vezérkar közleményét.A vezérkar úgy fogalmaz, hogy az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) döntést hozott a "hadiállapot jogi helyzetének" bevezetéséről, és ennek alapján a hadsereg főparancsnoka utasítást adott a hadsereg teljes harckészültségbe helyezéséről. A védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) is készültségbe helyezték.Andrij Parubij ukrán házelnök bejelentette, hogy az "orosz agresszió" miatt hétfőn 16 órára (közép-európai idő: 15 óra) összehívja a parlament rendkívüli ülését.Hadiállapot bevezetését javasolta hatvan napi időtartamra az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) vasárnap éjjel tartott ülésén Olekszandr Turcsinov, a testület elnöke, amit Petro Porosenko államfő is támogatásáról biztosított - derült ki az Ukrajinszka Pravda hírportál tudósításából.Porosenko közölte: kéri a parlamentet, hogy hétfőn rendkívüli ülésen vitassa meg a kérdést. Szavai szerint az ukrán hajókkal szembeni vasárnapi agresszió alapján nem zárható ki, hogy Oroszország más, köztük szárazföldi műveletekre készül Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen. Hangsúlyozta, hogy a hadiállapot bevezetése nem jelent "hadüzenetet". "Semmiképpen sem jelenti azt, hogy Ukrajna bármilyen támadó műveletet készülne végrehajtani - szögezte le.