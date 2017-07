Keresik Bulgária legnagyobb bankrablóját

A még 2011-ben lefülelt volt főpéztárossal szemben a közelmúltban hozta meg a bíróság az elsőfokú ítéletet, 15 évre ítélték, nem rendelkeztek letartóztatásáról. Ezt követően az ügyészség kezdeményezésére elrendelték őrizetbe vételét, de a rendőrök már nem találták meg őt otthonában.



A korábbi híradások szerint a hosszas nyomozás, és a bírósági tárgyalás sem tárta fel, hogy mi történt a pénzzel, hiába halasztották a vádemelést ellene, és vetettek be ez idő alatt különféle titkosszolgálati eszközöket ellene.



Vallomásában azt állította, hogy egy görög üzletembert segített ki a pénzzel, aki 400 ezer levát ígért neki a "kölcsönért", de a kölcsönzött pénzt sem kapta vissza. Az említett üzletember azonban ezt tagadta a bíróság előtt.



A volt főpénztáros sporttáskában vitte ki a pénzt a bankból, amit az tett lehetővé számára, hogy időnként a szabályok be nem tartása miatt egyedül is hozzáfért a főpénztárhoz.



A szabályok szerint csak főnökével együtt nyithatta és zárhatta volna a pénztárt, nála volt a kulcs, főnökénél a kód, de ezt nem tartották be, gyakran egyedül zárhatta be azt.