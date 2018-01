Késsel támadt a rendőrökre egy férfi a genfi pályaudvaron

A VRT flamand közszolgálati csatorna tájékoztatása szerint a késsel felfegyverkezett férfit kórházba szállították, állapota válságos.



An Schoonjans, az ügyészség szóvivője "súlyos incidensről" számolt be, terrorcselekmény kísérletéről azonban egyelőre nincs szó.



A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügy körülményeinek felderítésére. További részleteket még nem közöltek.



Jan Jambon belügyminiszter a Twitter internetes közösségi oldalon reagált az eseményekre, és teljes támogatásáról biztosította a vasúti rendőrséget.



A pályaudvar egyes részeit lezárták a történtek után, a vonatközlekedés azonban zavartalanul folytatódott.



A belga belügyi válságközpont hétfőn jelentette be, hogy a négyes fokozatú skálán hármasról kettesre csökkentik a terrorkészületség szintjét az országban.