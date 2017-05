Két ember meghalt egy pozsonyi lövöldözésben - videó

Hárommillió dohányos országa vagyunk

Könnyebben mozog, nem kapkod levegő után, és bár a leszokás után hízott néhány kilót, már azt is leadta. Hasonló tapasztalatokról számolt be egykori kollégánk, Horváth Attila is, aki szintén öt éve hozta meg ezt a döntést.