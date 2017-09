Két halottja van a szíriai katonai létesítmény elleni támadásnak

Izrael légicsapást mért csütörtökre virradóra egy szíriai katonai létesítményre az ország nyugati részén, a támadásban ketten életüket vesztették és jelentős anyagi károk keletkeztek - közölte a szíriai hadsereg, megerősítve az izraeli média értesüléseit.A Meszjaf közelében található létesítmény elleni támadásban az izraeli légierő négy repülőgépe vett részt. A rakétákat a libanoni légtérből lőtték ki helyi idő szerint hajnali három óra körül - pontosított közleményében a szíriai katonaság.A hadsereg óva intett "a hasonló ellenséges tevékenységek veszélyes következményeitől a térség biztonságára és stabilitására nézve".A légitámadás a Háárec című izraeli újság honlapja szerint rendhagyó, mert ez volt az első Szíria elleni izraeli katonai akció a szíriai ellenzék és a kormányzat között júliusban megkötött fegyverszünet óta.Amosz Jadlin, a katonai hírszerzés volt főnökének Twitter-bejegyzése szerint, amelyek szerinte meghatározó jelentőséggel bírnak majd egy következő háborúban.Mivel a Szíriában civilek ezrei ellen bevetett vegyi fegyvereket előállító gyárat is lőtték, ha Izrael áll a légicsapás mögött, akkor ez egy dicséretes, morális szempontból helyes akció volt Jadlin szerint.Jadlin úgy véli, hogy. Egyrészt azt, hogy a Szíriában telepített orosz légvédelem nem akadályozza meg katonai lépéseit, másrészt azt, hogy nem engedi stratégiai fegyverek kifejlesztését, és továbbra is érvényesnek tekinti a biztonsága érdekében korábban meghatározott határvonalakat.Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű londoni székhelyű szervezet előzőleg azt jelentette, hogy, mint korábban többször.A csapás célpontja a szíriai Tudományos Tanulmányok és Kutatások Központjának (CERS) vegyi fegyverek fejlesztésével foglalkozó létesítménye, egy kiképzőtábor és egy föld-föld rakéták tárolására használt épület volt, ahová állítólag a Hezbollah harcosai és az iráni hadsereg tisztségviselői is gyakran jártak - értesült a terepen kiterjedt aktivistahálózattal rendelkező központ. Az OSDH öt sebesültről adott hírt.Ezt az idegmérget vetették be Hán Sejkúnban április 4-én. Az ENSZ vizsgálóbiztosai szerdán a szíriai kormányerőket tették felelőssé a legalább 83 halálos áldozatot követelő támadásért, és háborús bűncselekmény elkövetésével vádolták Damaszkuszt.Az ENSZ szerint a szíriai kormányzati erők az immár több mint hat éve tartó polgárháborúban 27 alkalommal vetettek be nem hagyományos fegyvereket, csak idén áprilistól júliusig hét ízben.

