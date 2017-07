Két japán és egy osztrák hegymászó vesztette életét az Alpokban

Holtan találták azt a két japán hegymászót, akik pénteken tűntek el a svájci Alpokban. Egy osztrák hegymászó is lezuhant a Mont Blanc csúcsáról leereszkedés közben - jelentették be vasárnap a svájci és a francia hatóságok. A két japán hegymászó, egy 73 éves férfi és egy 55 éves nő a 4107 méter magas Mönch csúcs közelében zuhant le, ez a hegycsúcs az egyik legnépszerűbb a svájci Alpokban az Eiger és a Jungfrau mellett.



A japán férfi és nő még péntek reggel indult el a Mönch megmászására, és amikor nem tértek vissza szálláshelyükre a hegyimentők kutatásukra indultak, a rossz idő ellenére még helikopterrel is felszálltak. Holttestükre szombat reggel bukkantak. A hatóságok vizsgálják, miért zuhantak le a hegycsúcsról - közölte a berni rendőrség.



A 65 éves osztrák férfi Európa legmagasabb csúcsát mászta meg, amikor leereszkedés közben mintegy 200-250 métert zuhant, és belehalt sérüléseibe. Két barátja kíséretében volt, akiket a mentőalakulatok segítettek le a völgybe.