Kétezres élőlánc: a Moldvát Erdéllyel összekötő autópályáért tüntettek Jászvásáron

A megmozduláson a város polgármestere, a térség kormánypárti és ellenzéki törvényhozói, üzletemberek és civil szervezetek is részt vettek. Több mint ezer aláírás gyűlt össze arra a petícióra, amelyben a térség gazdasági felemelkedése szempontjából létfontosságúnak tartott, a Keleti-Kárpátokat a Gyergyói-medencénél átszelő, Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő (és a Moldovai Köztársaság határáig vezető) gyorsforgalmi út megépítését sürgetik.



"Moldva ezúttal nem ételért, pénzért vagy fűtéséért, hanem egy elvért, a közjóért vonult utcára" - mutatott rá Daniela Simionovici, a demonstrációt szervező Együtt az Ungheni-Jászvásár-Marosvásárhely autópályáért egyesület egyik tagja.



"Csak az autópálya jelent Egyesülést, a többi hazugság" - írta az Erdély és Román Királyság egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozat közelgő centenáriumi ünnepségére utalva a bukaresti kormánynak küldendő üzenőlapra az egyik résztvevő.



"A moldvaiak csak akkor jók, amikor szavazni kell? Nekünk is vannak jogaink, autópályát akarunk" - idézett az Agerpres hírügynökség egy másik tüntetőt, aki azt sérelmezte, hogy Moldva az ország egyetlen történelmi régiója, ahol még egy méternyi autópálya sem épült.



A Marosvásárhely-Jászvásár autópálya gondolatát tíz évvel ezelőtt a Tariceanu-kormány vetette fel, két évvel később a következő megvalósíthatósági tanulmányt is megrendelték, amely három szakaszra - Marosvásárhely-Gyergyóditró, Gyergyóditró-Németvásár (Targu Neamt), Németvásár-Ungheni - bontotta fel az A8-as jelzésű, 310 kilométeres, a szintén megépítésre váró, Magyarország felé vezető A3-as észak-erdélyi autópályához Marosvásárhelynél csatlakozó gyorsforgalmi utat.



Öt évvel ezelőtt Romániának sikerült felvétetnie a transzeurópai közlekedési hálózatba a Temesvár- Szászsebes-Torda-Marosvásárhely-Jászvásár-Ungheni útvonalat, így a pályaépítésre (ha egyszer elkezdődik) immár európai támogatást is felhasználhatnak. A moldvai autópálya megépítése azonban eddig minden kormánynak csak a távlati tervei között szerepelt, hiszen még Bukarestet sem sikerült bekapcsolni Európa gyorsforgalmi úthálózatába.