Kétmillió dollárért ír könyvet az FBI elbocsátott igazgatója

Kétmillió dolláros honoráriumért ír könyvet James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatója az "etikus vezetésről".



Comey a New York-i Flatiron Books kiadóval kötött szerződést. A könyv, amelynek megjelenése 2018 tavaszára várható, a vezetői képességek kibontakoztatásához, az "etikus vezetés" mindennapjaihoz ad majd tanácsokat. James Comeyt - aki 2013 és 2017 között volt az FBI igazgatója - májusban bocsátotta el hivatalából Donald Trump elnök, a tavalyi amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozás vizsgálatai miatt kialakult nézetkülönbségekre hivatkozva.



Az elnöki döntés meglepetést keltett az amerikai politikai életben, politikusok és elemzők egyaránt felvetették, vajon Trump megpróbált-e beavatkozni az FBI vizsgálataiba. Az elnök cáfolja ezt, miként visszautasítja azon feltételezéseket is, miszerint összejátszott volna Oroszországgal a tavalyi választási kampányban. Moszkva cáfol minden beavatkozási kísérletet.



A kiadó közlése szerint a könyvnek még nincs címe. Bob Miller, a Flatiron Books vezetője a létrejött megállapodás utáni tájékoztatóján kifejtette: arra számít, hogy " a könyv történelmünk különleges pillanataiba nyújt majd betekintést" és segítségével "példa nélkül álló módon léphetünk be a hatalom előszobáiba".



Comey utódja, Christopher Wray jelölését szerdán szavazta meg a szenátus, s az új FBI-igazgatót csütörtökön be is iktatták.