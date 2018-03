Kétszer lőtt véletlenül: egy tinilány halálát okozta és majdnem a sajátját is

Fotó: BorsOnline

Jelenleg még több kérdés megválaszolatlan, annyi azonban biztosnak látszik, hogy az egyik diák szerdán fegyvert vitt a suliba, amit meg akart mutatni az osztálytársainak. A pisztoly elsült, és megsebesített egy tinilányt. Courtlin Arrington, aki egy hónap múlva töltötte volna be a tizennyolcat, a kórház felé menet, a mentőben vesztette életét. - írja a BorsOnline A végzetes lövés után a fiú, akinek a kezében elsült a pisztoly, megpróbálta visszatenni a fegyvert az övébe, ami ekkor újból elsült - gyakorlatilag lábon lőtte saját magát. Őt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba - számolt be az esetről a Daily Mail.A történtek során az iskola egyik alkalmazottja is könnyebb sérüléseket szenvedett - őt a helyszínen látták el. Az intézmény igen szűkszavúan nyilatkozott az esetről, de annyit megerősítettek, hogy valóban lövöldözés történt. A történtek után ismét előkerült, hogy felül kéne vizsgálni, miért vihetnek egyáltalán fegyvert a diákok az iskolákba.