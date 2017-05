Kifejezetten magas részvétel mellett zajlik a dél-koreai elnökválasztás

Phenjan felszólította kedden a dél-koreaiakat, hogy ne támogassák a konzervatív jelölteket.



A dél-koreai választási bizottság közlése szerint hét órával a szavazóhelyiségek megnyitása után, vagyis félidőnél, helyi idő szerint délután egy órára a szavazásra jogosultak 55,4 százaléka adta le voksát. Az öt évvel ezelőtti elnökválasztáson erre az időre jóval alacsonyabb, 45,3 százalékos volt a részvétel, de ezúttal a leadott szavazatokhoz már hozzáadták a múlt csütörtökön és pénteken tartott idő előtti szavazáson, illetve a külföldön leadott voksokat is. E két napon bárki szavazhatott, és a részvételi arány magas, 26,04 százalékos volt. Az új rendszert a két évvel ezelőtt tartott helyhatósági választáson vezették be - akkor a résztvevők ötöde adta le a voksát idő előtt -, és elnökválasztáson még nem alkalmazták.



A dél-koreai választási rendszerben az elnökválasztás győztese az, aki a legtöbb szavazatot kapja. Második forduló nincsen.



A szavazóhelyiségek helyi idő szerint este nyolckor zárnak, a végleges eredményeket szerdán teszik közzé.



Az elnökválasztáson 13 jelölt indult. Felmérések szerint a legnépszerűbb a liberális ellenzéki Demokrata Párt egykori elnöke, Mun Dzsae In, akit a polgárok 42,2 százaléka tart a legalkalmasabb jelöltnek. Vetélytársai messze lemaradnak mögötte.



A 2012 végén hivatalba lépett korábbi elnök, a 65 éves Pak Gun Hje, Pak Csong Hi néhai diktátor lánya, Dél-Korea első elnöknője ellen a korrupciós botrányok miatti tömeges tüntetések nyomására indítottak tavaly alkotmányos vádeljárást, és hivatalosan márciusban mondatták le véglegesen a tisztségéből. A múlt hónap végén vették őrizetbe azzal a váddal, hogy bizalmas barátnőjével, Csoj Szun Szillel összejátszott vállalatok megzsarolásában, kenőpénzek elfogadásában és más bűncselekményekben. Ha a bíróság bűnösnek találja, tíz évtől életfogytig tartó elzárásra ítélheti a volt elnököt.



A korrupciós üggyel összefüggésben az ügyészség vád alá helyezte vagy letartóztatta a politikai és gazdasági elit több képviselőjét, köztük a Samsung-csoportot irányító Li Dzse Jongot is.



Az elnökválasztási kampányban központi kérdés volt az Észak-Korea jelentette fenyegetés. Phenjan felszólította kedden a dél-koreaiakat, hogy ne támogassák a konzervatív erőket, és mondjanak ítéletet a "konzervatív bábok, a volt elnök cinkostársai felett". Az üzenet a phenjani vezetés szócsövének számító lapban, a Nodon Szinmunban jelent meg. Az újság azzal vádolja a lemondatott elnököt, hogy ő és az őt támogató "reakciós erők" felelősök a Korea-közi kapcsolatok romlásáért. Reményét fejezi ki, hogy az elnökválasztás után létrejönnek a feltételek a helyzet rendezéséhez a Koreai-félszigeten.