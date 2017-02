Kilencen erőszakolták meg a tanárnőt

Brutális támadás ért Bécsben egy Németországban élő 28 éves tanárnőt, aki úgy döntött: Ausztriában ünnepli meg az új évet - írja a borsonline.hu Az asszony - aki azóta is rendszeres pszichiátriai kezelésre szorul az átélt traumatikus élmények következtében - december 31-én kora délután egy barátnőjével iszogatott egy bárban. Egy négytagú társaság innen csalta el őt egy közeli lakásba, ahol további öt férfi várta. Az asszony ekkor már saját bevallása szerint is igen részeg volt, így esélye sem volt, hogy védekezzen. Hiába könyörgött, hogy hagyják békén, mind a kilencen megerőszakolták. Noha a szobában sötét volt, így nem láthatta jól támadóit, közülük hatnak a DNS-ét később megtalálta a rendőrség a nőn.A brutális csoportos erőszak után az egyik férfi még szelfizett is áldozatával, majd kirakták egy közeli villamosmegállóban. Az asszony azonnal a rendőrségre ment.A hatóságok hamar az elkövetők nyomára bukkantak: a kilencfős csoportból, akik mind menekültként érkeztek Ausztriába, hat ember ellen DNS-bizonyítékok is vannak, ennek ellenére csak egyikőjük ismerte be tettét. Ő azt vallotta, mivel muszlim, így nem szokott inni, szilveszterkor azonban kivételt tett, és nagyon részeg volt.A vádlottak 22 és 45 év közöttiek.