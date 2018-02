Kilencvenhét gyermek halt meg az Egyesült Államokban az október óta tartó influenzajárványban

Országszerte folyamatosan nő a betegek száma, és magas a kórházi kezelést igénylők száma is: százezer emberből 74,5, de a 65 év fölöttiek körében százezer emberből 322. Ezek a mutatók magasabbak, mint a 2014-15-ös influenzaszezon-végi adatok - hangsúlyozták az illetékesek.



Idén a H3N2 vírus okozza a megbetegedéseket - ez a vírustörzs először 1968-ban jelent meg hongkongi influenza néven, és ez egyik legtöbb halálos áldozatot szedő vírustörzs.



A 2014-15-ös szezonban a CDC adatai szerint 34 millió amerikai betegedett meg, 710 ezer ember szorult kórházi ápolásra és 56 ezren meghaltak; 148 gyermek életét követelte influenzavírus.



A szakemberek azzal számolnak, hogy az idei influenzaszezonban is meghaladja majd az 50 ezret a halálos áldozatok száma.



Bár a járvány tombol, és várhatóan április közepéig eltart, a központ még mindig javasolja az amerikaiaknak, hogy oltassák be magukat.