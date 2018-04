Kim Dzsong Un kijelentette, Phenjan bezárja nukleáris kísérleti telepét - Donald Trump ˝remek hírnek˝ nevezte

Kim Dzsong Un kijelentette, Phenjan bezárja nukleáris kísérleti telepét



Szavait a KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség idézte másnap. Eszerint április 21-től Észak-Korea leállítja az atom- és az interkontinentális rakétákkal végzett kísérleteket. Ezzel egy időben, hogy megerősítsék az atomkísérletek leállítására adott ígéretet, bezárják az ország északi részén lévő nukleáris kísérleti telepet.



Észak-Korea egyben csatlakozik a globális nukleáris leszerelési folyamathoz. Nem fog nukleáris fegyvert és azzal kapcsolatos műszaki ismereteket átadni más országoknak - tette hozzá Kim Dzsong Un, aki a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága plenáris ülésén beszélt. A fórumot azért tartották, hogy megvitassák az ország új politikáját, amely a gazdaság megerősítésére összpontosít. Elmondta, hogy országa sohasem fog nukleáris fegyvert bevetni, ha nem éri nukleáris fenyegetés vagy provokáció.



A bejelentés napokkal azelőtt történt, hogy Kim Dzsong Un április 27-én találkozik Mun Dzse In dél-koreai elnökkel a két országot elválasztó demarkációs vonalon fekvő Panmindzsonban.



Dél-Korea üdvözölte szombaton az észak-koreai bejelentést. A szöuli elnöki hivatal közleményében azt írta, hogy az észak-koreai bejelentés jelentős előrelépés a Koreai-félsziget atommentesítésében, amelyet a világ is akar. Nagyon kedvező környezetet teremt a közelgő Korea-közi, valamint az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozóhoz.



Kono Taro japán külügyminiszter szerint Észak-Koreának 2020-ig teljesen meg kell szabadulnia atomfegyvereitől, a folyamatnak visszafordíthatatlannak és ellenőrizhetőnek kell lennie. A politikus a Nikkei című lapnak nyilatkozva a 2020-as időpontot azért tartotta fontosnak kijelölni, mert az atomfegyver-mentesítésnek még a jelenlegi amerikai, dél-koreai és japán vezetés időszakában kellene megtörténnie, miközben Észak-Koreában nem fog változni a vezető személye. Ha elhúzódna a folyamat, akkor a keletkező szünetet Észak-Korea felhasználhatná arra, hogy folytassa atomfegyverének fejlesztését - érvelt a tokiói diplomácia vezetője.



Az észak-koreai Punggje-Ri atomkísérleti telepen 2006 óta hat kísérleti atomrobbantást hajtottak végre. A legutolsót tavaly szeptemberben.



Donald Trump "remek hírként" üdvözölte az észak-koreai vezető bejelentését



Donald Trump amerikai elnök "remek hírként" üdvözölte pénteken Kim Dzsong Un észak-koreai vezető bejelentését a nukleáris kísérletek és rakétatesztek felfüggesztéséről.



Az amerikai elnök szokása szerint Twitter-bejegyzésben reagált a phenjani bejelentésre.



"Nagyszerű hír Észak-Koreának és a világnak" - fogalmazott mikroblog-bejegyzésében Donald Trump. Majd utalva közelgő csúcstalálkozójára Kim Dzsong Unnal, hozzátette: "nagy előrelépés! Várom a csúcstalálkozónkat!".



Trump szerdán a floridai Mar-a-Lago villában Abe Sindzó japán kormányfővel tartott közös sajtóértekezletén megerősítette, hogy javában tartanak az előkészítő tárgyalások a várhatóan május végén vagy június elején tartandó csúcstalálkozóról. Részletekről az elnök nem beszélt, de azt elmondta, hogy pillanatnyilag öt helyszínt vizsgálnak mint a megbeszélések esélyes helyszínét.



A várható csúcstalálkozóról egyeztetett a napokban az észak-koreai fővárosban, Phenjanban Mike Pompeo, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) jelenlegi vezetője is, akit Trump elnök a külügyminiszteri posztra jelölt. Pompeo személyesen tárgyalt Kim Dzsong Unnal.