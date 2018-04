Kim Dzsong Unnal készül találkozni Trump, de azt is felvetette, hogy otthagyja az észak-koreai vezetőt

Abe Sindzó japán kormányfő (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) munkaebéden vesz részt a floridai Palm Beach városban 2018. április 18-án. (MTI/AP/Pablo Martinez Monsivais)

szerda este Abe Sindzú japán kormányfővel tartott sajtótájékoztatóján Floridában.Trump kifejtette: mindent megtesz azért, hogy tárgyalásai az észak-koreai vezetővel "világraszóló sikert" hozzanak, de ha úgy látja, hogy eleve nem lehetnek sikeresek, akkor el sem megy a találkozóra. Leszögezte:A két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról - mint mondta - a korábbinál intenzívebb további egyeztetések lesznek. Az amerikai elnök nem jelentette be azokat a könnyítéseket vagy mentességet, amelyekről a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow kedden beszélt. Kudlow ugyanis kedden azzal kecsegtetett, hogy Washington várhatóan mentességet ad Tokiónak az acélra és alumíniumra kirótt védővámok alól. Trump a sajtóértekezleten mindössze annyit mondott: a védővámok sok országot késztettek arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön Washingtonnal. Az elnök megismételte azt is: a "szabad, tisztességes és kölcsönös előnyökön alapuló" kereskedelempolitika híve.Abe Sindzo bátorítónak mondta, hogy Donald Trump a Kim Dzsong Unnal folytatandó megbeszéléseken felveti majd az Észak-Korea által elrabolt japán állampolgárok ügyét. Trump elnök megerősítette, hogy nem csupán ezt, hanem az Észak-Koreában fogva tartott három amerikai ügyét is szóba hozza majd az észak-koreai vezetőnek.Észak-Korea már korábban elismerte, hogy az 1970-es-80-as években elrabolt 13 japán állampolgárt. Japán szerint azonban az elrabolt - és remények szerint még életben lévő - japán állampolgárok száma 17.A sajtókonferencián újságírók kérdéseire válaszolva Donald Trump ismét hangsúlyozta: sem ő, sem elnökválasztási kampányának munkatársai nem játszottak össze oroszokkal a választási győzelem érdekében. Az erről szóló híreket ezúttal is kacsának minősítette, amit szerinte az elnökválasztáson alulmaradt demokrata pártiak találtak ki. Arra a kérdésre Trump nem kívánt válaszolni, hogy vajon meneszti-e Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettest vagy a Rosenstein által kinevezett Robert Muellert, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság vezetőjét.