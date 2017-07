Kína Hongkong visszatérését ünnepli, az új kormányzó letette hivatali esküjét

Megkezdődtek Hongkongban az ünnepségek a város kínai fennhatóság alá való visszatérésének huszadik évfordulója alkalmából, a különleges közigazgatású terület új kormányzója, Carrie Lam pedig Hszi Csin-ping kínai elnök előtt tette le hivatali esküjét.



A ceremóniát ugyanott tartották, ahol 20 évvel ezelőtt Chris Patten, Hongkong utolsó brit kormányzója 99 év után visszaadta a várost Kínának. Lam nem a helyben beszélt kantoni, hanem a Pekingben használt mandarin nyelvjárásban mondta el hivatali esküjét.



A városban több száz rendőr felügyelete mellett demokráciát követelő tiltakozók és Kína-párti ellentüntetők néztek farkasszemet egymással. Kisebb összecsapások is voltak. A rendőrök több, demokráciát követelő tüntetőt elvittek.



Hongkong 1997. július 1-jén tért vissza kínai uralom alá, de Peking beleegyezett, hogy az "Egy ország, két rendszer" elve alapján széleskörű autonómiát biztosít a városnak. Hongkong kormányzóját viszont nem a város lakói választják meg, hanem egy 1200 fős bizottság, amelyben többnyire Pekinghez lojális tagok ülnek. A hongkongi demokráciapárti aktivistákat figyelmeztette a kínai elnök Teljesen megengedhetetlennek nevezte a kínai elnök Hongkongban, hogy a városállamban olyan tevékenységek folyjanak, amelyek Kína szuverenitását és stabilitását veszélyeztetik. Hszi Csin-ping Hongkong új kormányzója, Carrie Lam szombati beiktatásán óva intett mindenkit attól, hogy "felhasználja Hongkongot az anyaországba való beszivárgásra és szabotázsakciók elkövetésére".



Az AP hírügynökség szerint ez volt Hszi egyik legdurvább üzenete a hongkongi demokráciapárti ellenzékieknek. A figyelmeztetést elsősorban azoknak az újonnan megjelenő aktivistáknak szánta, akik Hongkong autonómiájáért, esetleg függetlenségéért küzdenek.



Az elnök kijelentette, hogy Peking továbbra is érvényesnek tekinti az "egy ország, két rendszer" elvet, amelynek értelmében Hongkong maga dönt számos ügyében, és továbbra is tiszteletben tartja a polgári szabadságjogokat, köztük a szólásszabadságot. Azonban Hongkongnak meg kell erősítenie belbiztonságát, és fejlesztenie kell iskoláiban a hazafias oktatást - tette hozzá.



Ezzel burkoltan azokra a törvénytervezetekre utalt, amelyek elfogadását társadalmi ellenállás akadályozza - jegyezte meg az AP.



Átpolitizálással, a nézetkülönbségek szándékos felnagyításával, ellentétek szításával nem lehet megoldani semmilyen problémát. Hongkong nem engedheti meg magának, hogy vakmerő mozgalmak vagy belső repedések szétvessék. Ráadásul "Hongkong ma szabadabb, mint korábban" - szögezte le.



A Peking Hongkong-politikáját, a volt brit gyarmat demokratikus berendezkedésének csorbítását bíráló nyugati véleményekre a kínai vezetés mindig azzal reagál, hogy nem tűri el a külső beavatkozási kísérleteket. Hszi most azt mondta: Kína már a brit gyarmat visszatéréséről szóló, '80-as évekbeli tárgyalásokon egyértelműen közölte Londonnal, hogy "a szuverenitásról nem hajlandó tárgyalni".



"Most, hogy Hongkong visszakerült Kínához, még fontosabb, hogy határozottan kiálljunk Kína szuverenitása, biztonsága és érdekei mellett" - mondta az elnök.



A pekingi külügyminisztérium hasonlóképpen nyilatkozott pénteken: a britekkel kötött megállapodásnak immár nincs semmilyen gyakorlati jelentősége, a szerződés csupán történelmi dokumentum, amely többé nem kötelezi Kínát.



Most, hogy már húsz éve visszatért Hongkong az anyaország ölelő karjaiba, a kínai-brit közös nyilatkozat nem kötelezi semmire Pekinget. Az Egyesült Királyságnak nincs szuverenitása Hongkong felett, sem hatalma kormányozni, sem pedig felügyelni Hongkongot, miután átadta. Reméljük, hogy akiknek kell, felfogják ezt" - mondta a minisztérium szóvivője.