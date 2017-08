Kirabolták Roberta Vinci otthonát

Kirabolták Roberta Vinci olasz teniszező otthonát, és ellopták pályafutása legfontosabb díjait is.



"Néhány nappal ezelőtt sajnos tolvajok jártak tarantói otthonomban, és a karrierem során nyert trófeáimat is elvittek, amiknek az anyagi értéke számomra nem hasonlítható össze az érzelmi értékükkel" - írta közösségi oldalán a 34 éves Vinci.



Hangsúlyozta, attól a naptól kezdve, amikor először vett teniszütőt a kezébe, keményen dolgozott, és elérte a céljait a sportágban, a trófeák pedig - bár csak egyszerű szimbólumok - minden nap erre emlékeztették, hiszen még napjainkban is edz, versenyez és igyekszik minél jobban teljesíteni.



"Ezeknek a díjaknak az ellopása a gyávaság és a butaság gesztusa volt, de a tettes az emlékeket, a könnyeket, az izzadságcseppeket, az erőfeszítést, az elkötelezettséget, a mosolyokat és az áldozatokat nem veheti el tőlem" - közölte.



A világranglistán jelenleg 37. helyezett teniszező 2015-ben döntős volt az amerikai nyílt bajnokságon, egyéniben 10, párosban pedig 25 alkalommal nyert WTA-tornát, az olasz válogatott tagjaként pedig négyszer volt aranyérmes a Fed Kupában.