Kísérő nélkül utazott a 15 éves fiú, leszállították és magára hagyták

Leszállítottak egy Toulouse-ba induló EasyJet-járatról és magára hagytak egy kísérő nélkül utazó gyereket a londoni Gatwick repülőtéren. A légitársaság elnézést kért és vizsgálatot indított - számolt be az esetről pénteken a The Daily Telegraph brit napilap online kiadása.



A 15 éves Casper Read csütörtökön kapta meg a beszállókártyáját a Toulouse-ba induló gépre. Ám alig üzente meg egy SMS-ben az édesanyjának, hogy a repülőn ül, egy másik utas magának követelte a helyet, és a fiút azzal az indokkal, hogy nincs elég hely a gépen, leszállították.



Casper második alkalommal utazott volna egyedül repülőn, ezúttal a Franciaországban lévő családjához - mesélte el édesanyja, Stephanie Portal.



"Ez őrület! Egyedül hagyták az indulási oldalon. Szerencsére még nem szálltam be a Londonba induló vonatba, és vissza tudtam menni érte. Nem tudom, mi történt volna, ha nem érek oda, hiszen nem volt nála pénz, még vonatra sem tudott volna ülni" - osztotta meg felháborodását az anya.



A légitársaság szóvivője az okozott kellemetlenségért elnézést kért. Mint közölte: a járat, amelyre Casper Read felszállt, túl volt foglalva. Vizsgálják, hogy hogyan kerülhetett a fiú a fedélzetre, miért nem tájékoztatták erről már a beszállókapunál. A szóvivő hozzátette: mivel a társaságnak szabályos eljárásrendje van a kísérő nélküli kiskorúak védelmére, amelyet ezúttal nem követtek, ennek a mulasztásnak is utánajárnak.