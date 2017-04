Kitört a chipsválság Japánban és itt a pánik nem vicc

A Calbee pizza ízesítésű chipsét zacskónként 3400 forintos áron lehetett megtalálni a Yahoo apróhirdetési oldalán. Pedig normál esetben 550 forintot kérnek a boltban egy zacskóért. A Twitter pedig megtelt az üres bolti polcokat ábrázoló fotókkal - írja a Nuus Az ügy különös érdekessége, hogy a pizza ízű - és további 14 népszerű ízesítésű - chips nem örökre tűnik el. A Calbee csupán azt jelentette be a hét elején, hogy a hokkaidói vacak krumplitermésre való tekintettel egyelőre felfüggesztik ezeknek a típusoknak a gyártását. A japánok azonban, sok minden más mellett, a ropogtatnivalót sem veszik fél vállról. Az 507 millió yenes értékű Calbee pedig az ország legnagyobb gyártója, 73 százalékos piaci részesedéssel.A lapok már azt próbálják kitalálni, hogy a rekord mennyiségű tájfun miatti vacak termés más krumplis termékekre is rányomja-e a bélyegét. Lesz-e krumplikrízis a gyorséttermekben? A cégek dolgoznak a katasztrófa megakadályozásán. A Calbee a többi sziget gazdáit korai betakarításra ösztönzi, sőt még az import is felmerült lehetőségként.