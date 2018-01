Kivégeztek egy volt barátnőjét meggyilkoló dallasi férfit

A 64 éves William Rayfordnak helyi idő szerint kedd este 9 előtt adták be a halálos injekciót, miután az amerikai legfelsőbb bíróság elutasította a férfi utolsó pillanatban benyújtott fellebbezését.



Rayfordot azért ítélték halálra, mert gyermekei szeme láttára agyonverte és megfojtotta volt barátnőjét, a 44 éves Carol Hallt. A nő egyik fiát is megszúrta, de ő túlélte a támadást. A testvérek most rezzenéstelenül nézték végig anyjuk gyilkosának halálát.



A férfi az utolsó szó jogán bocsánatot kért áldozata családjától - mondta el Jason Clark, a texasi Huntsville-i fegyház szóvivője.



A fekete bőrű Rayford korábban 23 év börtönbüntetést kapott, mert 1986-ban meggyilkolta feleségét. A fegyházak túlzsúfoltsága miatt nyolc év után feltételesen szabadlábra helyezték.



Idén két embert végeztek ki az Egyesült Államokban, mindkettőt Texas szövetségi államban. Egy harmadik texasi fogoly kivégzése a héten lesz. A 62 éves John David Battaglia 2001 májusában agyonlőtte 6 és 9 éves lányát.