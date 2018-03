Kobramarásba halt bele a kígyós mutatványairól ismert férfi

Kobramarásba halt bele az a 33 éves malajziai férfi, aki kígyós mutatványairól lett ismert - számolt be róla pénteken a BBC hírportálja.



Abu Zarrin Husszin tűzoltó munkatársainak gyakran tanította, hogyan ismerjék fel a különböző kígyófajokat és hogy bánjanak velük anélkül, hogy megölnék őket.



Korábban részt vett az Asia's Got Talent című tehetségkutató tévéműsorban, ahol megcsókolt egy kígyót.



Hétfőn éppen kígyót fogott be, amikor egy kobra megharapta. Kórházba vitték, de belehalt a marásba - írta a The Star című helyi lap.