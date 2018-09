Koleragyanús utasok érkeztek Algériából repülőgéppel Dél-Franciaországba

Koleragyanús utasok érkeztek az algériai Oranból a dél-franciaországi Perpignanba, az utasok a biztonsági intézkedések után elhagyhatták a gépet. Egy gyermeket szűrővizsgálatra kórházba szállítottak.



Egy koleragyanús gyermeket, illetve az anyját és többi családtagját szűrővizsgálatra kórházba szállítottak - közölte a tűzoltóság és a prefektúra.



A többi utast - összesen 147-et - és a személyzetet kiengedték a repülőgépből, ahol valamivel több mint egy órát kellett várakozniuk.



Az utasok kézfertőtlenítés, illetve címük és személyazonosságuk összeírása után - arra az esetre, ha bebizonyosodna a kolerás megbetegedés - elhagyták a gépet.



Az ASL Airlines francia légitársaság gépe déltájban szállt le a perpignani kifutópályára. A tűzoltókat és a mentősöket a repülőtéri tűzoltók értesítették.



Augusztus 7-i megjelenése óta az algériai kolerajárványban mintegy 74-en betegedtek meg, és két ember meghalt. A járványt sikerült visszaszorítani - közölte kedden Mohtár Haszbellaui algériai egészségügyi miniszter.



A kolera heveny hasmenéssel járó fertőző betegség, amelyet szennyezett vízzel érintkező élelmiszerek fogyasztása révén lehet elkapni. A kiszáradás kezelésével könnyű a betegséget gyógyítani, de kezelés híján néhány óra alatt halálos kimenetelű lehet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a betegség lappangási ideje öt nap is lehet, de a kórokozó vibrio baktérium az egészséges emberek szervezetében elélhet akár tíz napig is.