Kormányellenes tüntetésre készül Bukarestben a román diaszpóra

A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román vendégmunkások nagyszabású tüntetésre készülnek pénteken a bukaresti kormánypalota előtti Victoria-téren a hatalmon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD), Liviu Dragnea pártelnök és Viorica Dancila miniszterelnök ellen, szolidaritást vállalva a Romániában másfél éve kezdődött korrupcióellenes megmozdulásokkal.



Csütörtökre virradó éjszaka megérkeztek az országhatárra a román diaszpóra Nagy Britanniából, Olaszországból és más nyugat-európai országokból elsőként indult szervezett csoportjai. Az egyik fellobogózott autós menetoszlopnak néhány tucatnyi nagyváradi ellenzéki aktivista ünnepi fogadtatást rendezett az Ártánd-Bors határátkelőn.



A járműveikre kifeszített feliratok szerint a bukaresti szociálliberális kormánnyal elégedetlen, külföldön dolgozó román vendégmunkások előrehozott választások megrendezését, a korruptoknak kedvező törvényalkotás leállítását, a "korrupciót legalizáló Iordache-bizottság" (az igazságügyi törvény módosítását előkészítő parlamenti különbizottság) feloszlatását követelik. Nyilatkozataikban a tüntetni hazatérő román vendégmunkások a bukaresti "bürokrata, korrupt, haszonleső, kormányzásra alkalmatlan" vezetést teszik felelőssé azért, hogy Romániában nem tudtak érvényesülni, és kénytelenek voltak boldogulásukat külföldön keresni.



Az augusztus 10-i kormányellenes tüntetésre már csaknem két hónapja készül a román diaszpóra, de a közösségi fórumokon szerveződő megmozdulásnak nincs gazdája. Bár a külföldön dolgozó románok több egyesülete is részt vesz a toborzásban, egyesek közülük be is jelentették a tüntetést Bukarest főpolgármesteri hivatalának, a demonstrációért egyikük sem akart felelősségét vállalni, és szervezőként írásos megállapodást kötni a közrendet biztosítani hivatott csendőrséggel.



A megmozdulással a diaszpóra arra a kormányzati erődemonstrációnak szánt nagygyűlésre akar válaszolni, amelyet az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimáció nélküli, úgynevezett "párhuzamos állam" ellen szervezetett a PSD június 9-én, és amelyre buszok százai és több különvonat hozta a kormánypártok támogatóit a Victoria-térre, az utóbbi másfél évben megszokottá vált korrupcióellenes ellenzéki megmozdulások hagyományos helyszínére.



A Romániában is "közéleti uborkaszezonnak" számító augusztusi időpontot sokan alkalmatlannak tartják egy politikai rendezvényre, de ez az egyedüli olyan időszak, amikor a külföldön dolgozó román vendégmunkások - akiknek a száma több millióra tehető - tömegesen hazatérnek szülőhazájukba.



A pénteki demonstráció hangadói nagyszabású, százezres nagyságrendű megmozdulásban reménykednek, de fogalmuk sincs arról, hányan vonulnak majd az augusztusi kánikulában a kormány székháza elé, mondván, hogy ők nem ingyenbuszokkal utaztatják a fővárosba a résztvevőket: a tüntetésre szerintük mindenki saját költségén, politikai meggyőződése miatt érkezik.



A csendőrség is komoly erőkkel készül, más megyékből is erősítést vezényelt Bukarestbe, a tüntetők figyelmét pedig felhívták arra, hogy "nem fogják eltűrni" a polgári engedetlenséget, az erőszakos cselekményeket, az erőszakra vagy állami intézmények elfoglalására uszító felhívásokat.