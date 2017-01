Élő videó: kövesse nálunk Donald Trump beiktatását!

17:04

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és felesége, Melania Trump megérkezik a Lincoln-emlékmű előtt tartott koncertre Washingtonban 2017. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatási ünnepség előtt.

Fotó: MTI/EPApool/Chris Kleponis

Hidakat építs, ne falakat! feliratú posztert helyeztek el pénteken a londoni Tower hídon brit tüntetők, akik a világ más részeiben tartott megmozdulásokhoz hasonlóan Donald Trump amerikai elnök beiktatásával kapcsolatos elégedetlenségüket fejezték ki.A tüntetők a két gótikus torony közötti forgóhídon rózsaszín betűket feltartva üzenték, hogy Cselekedj most!, mások pedig a Temzén elhaladó motorcsónakra tűztek ki egy fekete zászlót Hidakat építs, ne falakat! felirattal.A brit parlament mellett, a Westminster hídra a tüntetők Bevándorlók, Isten hozott benneteket és A migráció régebbi, mint a nyelv feliratú posztereket tűztek ki.A mintegy kétszáz londoni tüntető kilenc temzei hídról Hidakat építs, ne falakat!, illetve Együtt az iszlamofóbia ellen feliratú zászlókat dobált le, Trump két legvitatottabb terve, a mexikói határ menti falépítés és a moszlimok Egyesült Államokba való belépésének korlátozása ellen tiltakozva."Üzenetet küldünk Donald Trumpnak és a szélsőséges populizmus brit és európai támogatóinak, és szolidaritási üzenetet küldünk azoknak is az Egyesült Államokban, akiknek megsértik az álláspontját" - mondta a dpa német hírügynökségnek a tüntetés egyik résztvevője, a zöldpárti Tim Kiely.Pénteken London más részeiben, több más nagy-britanniai városban és világszerte sokhelyütt jeleztek hasonló tüntetéseket.A republikánus elnök, aki pénteken teszi le a hivatali esküt, hasonló tiltakozásokra számíthat Washingtonban, valamint Torontótól Sydneyig, Addisz-Abebától Dublinig ellenfelei által megosztónak és veszélyesnek tartott politikája miatt.Donald Trump megválasztott amerikai elnök stílusa a nemzetközi színtéren konfliktusokat generálhat - vélekedtek az M1 aktuális csatorna péntek délutáni műsorában megszólaltatott Amerika-szakértők.Nagy Sándor András kiemelte: Donald Trump számára a legfontosabb a "brand" (márka) - amelyet évtizedek óta épített. Ennek a brandnek a férfiruházat, ingatlanok, hotelek, golfpályák mellett mostantól a "Trump-elnök" is része lesz. Trump nem szeretne változtatni ezen a stílusán - vélekedett a szakértő.Kifejtette, hogy Trump a diplomácia világában már eddig is több olyan kijelentést tett, amellyel "borzolta a kedélyeket". Példaként említette, hogy szokatlan volt Angela Merkel migránsokkal kapcsolatos politikájának bírálata.Nagy Sándor András szerint Donald Trump az Egyesült Államokban a belpolitikában, s a külpolitikában is olyan politikus látszatát szeretné kelteni, aki nem rejti véka alá a véleményét.Pálmai Zsolt hozzátette: Trump azt mondja, hogy az amerikai politikusok, a külpolitika alakítói nem hajlandók otthagyni a tárgyalóasztalt, ha nekik nem tetszően alakulnak a tárgyalások, ő viszont képes lesz ezt megtenni. A szakértő megjegyezve: ez az üzleti stílus nem feltétlenül alkalmazható a nemzetközi politikára. Ugyanis, ha az Egyesült Államok képviseletében feláll az asztaltól, annak az lesz az eredménye, hogy a többi résztvevő dönt vagy a világpolitikai problémák nem lesznek megoldva - fejtette ki a szakértő.Templomi szertartásssal kezdődött Donald Trump beiktatásának programja helyi idő szerint péntek reggel . A szertatás után a megválasztott elnök és felesége a Fehér Házba ment, ahol a távozó elnök, Barack Obama és felesége a hagyományokhoz hűen közös teázáson fogadta őket.A reggeli templomi szertartásra a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor.Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy - nevét viselő - alapítvány életre hívását. "Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem" - írta a távozó elnök.Az amerikai médiumok élőben közvetítik, a beiktatás napjának történéseit, a nyomtatott lapok internetes kiadásain szintén azonnal követhetőek az események. "Kezdődik a Trump-korszk" - írta címlapján a Politico. A The Washington Post is új korszak kezdetéről írt, a The New York Times Donald Trump "figyelemre méltó hatalomra emelkedését" emelte ki, azt hagsúlyozva, hogy Donald Trump egy megosztott ország irányítását veszi át. "A 45. elnök beiktatása évtizedes politikai lázadás csúcspontja" - írtaThe Wall Street Journal.Közben a vendégek már sorra érkeztek a Capitoliumhoz. George W. Bush elnök és felesége érkezésükkor az újságíróknak elmondta, hogy édesapja, a korábbi elnök, George H. Bush állapota egészségi állapota javul.A hivatalos ceremónia helyi idő szerint fél tizenkettőkor, Mike Pence megválasztott alelnök beiktatásával kezdődik, Donald Trump pontban déli tizenkettőkor tesz esküt, majd mondja el beiktatási beszédét. Szóvivője, Sean Spicer szóvivő csütörtöki közlés szerint az Egyesült Államok 45. elnöke rövid beszédet mond majd és nem politikai programot hirdet, hanem víziót osztja meg hazája jövőjéről.Vlagyimir Putyin orosz államfő valószínűleg nem nézi majd élőben Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján."Nem hiszem, hogy élőben tervezi nézni (a beiktatást), mert ez hosszú ünnepség" - mondta nyilatkozatában Peszkov, hozzátéve, hogy az orosz vezető a hírekből természetesen tájékozódni fog az eseményről.Peszkov a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva kijelentette: a nyugati elemzők és orosz hírmagyarázók nagyot tévednek, amikor azt gondolják, hogy Trump "Oroszország embere"."Ő nem a mi emberünk, ő Amerika embere. Ő az Egyesült Államok elnöke" - mondta.Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke Washingtonban pénteken teszi le a hivatali esküt.Csütörtökön a kora délutáni órákban megérkezett Washingtonba, s részt vett egy díszebéden, délután már meg is tartotta a beiktatási ünnepségsorozat első hivatalos programját. Mike Pence megválasztott alelnökkel együtt koszorúzott az arlingtoni nemzeti sírkertben.Délután a Lincoln Emlékmű előtt több ezren gyűltek össze a megválasztott elnök és alelnök tiszteletére rendezett koncerten, ahol Trump rövid beszédet mondott. Sokak meglepetésére rövid beszédet mondott a Steve McQueen-kosztümben megjelent leendő first lady, Melania Trump is.

Az amerikai törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium 2017. január 19-én, egy nappal Donald Trumpnak, az Egyesült Államok 45. elnökének beiktatási ünnepsége előtt.

Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

A koncertet a hollywoodi sztár, Jon Voight nyitotta meg, aki köszöntő beszédében így fogalmazott: "Lincoln most mosolyog, mert tudja, hogy Amerikát most majd egy tisztességes és jó ember megmenti, aki mindenkiért dolgozni fog, függetlenül hovatartozásától vagy bőrszínétől". Beszédében a színész megvédte Trumpot a szerinte rosszmájú sajtó támadásaitól, és hangsúlyozta, hogy amerikaiak millióinak imája talált meghallgatásra a milliárdos üzletember megválasztásával.A "Tegyük ismét naggyá Amerikát" című koncerten a 3Doors Down, Lee Greenwood, Toby Keith lépett fel, a műsor közben Trump rövid beszédben köszönte meg a támogatást és ismét megígérte, hogy "együtt naggyá tesszük Amerikát". Szólt azokhoz az amerikaiakhoz is, akiket szerinte a politikusok "elfeledtek", s úgy fogalmazott: kormányzata minden amerikai életében fordulatot hoz majd. Nem beszélt hosszabban, mint tíz perc, de ezalatt emlékeztetett arra, hogy kormányzata megerősíti az amerikai határok védelmét, és rengeteg új munkahelyet teremt szerte az országban.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és felesége, Melania Trump megérkezik a Trump-kampány adományozóinak tiszteletére tartott gálavacsorán Washingtonban 2017. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatási ünnepség előtt.

Fotó: MTI/EPA pool/Chris Kleponis

Az elnöki beiktatást már csütörtökön díszkivilágítással váró Washingtonban este gálavacsora volt a Trump-kampány nagy adományozóinak tiszteletére. Az elegáns estélyen a Republikánus Párt vezető politikusai is részt vettek. Donald Trump itt is rövid beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta: "fantasztikus kormányunk lesz, büszke vagyok a választásaimra". Trump azt is közölte: 2020-ban "hagyományos módszerekkel akarja megnyerni az elnökválasztást". Az estélyen jelen volt - tűzpiros nagyestélyiben - Trump egyik főtanácsadója, korábbi kampánymenedzsere, Kellyanne Conway, aki újságíróknak azt mondta hogy az első elnöki rendeletet Donald Trump várhatóan már hétfőn meghozza.A Trump házaspár az éjszakát - a hagyományoknak megfelelően - a Blair House-ban, a Fehér Ház vendégházában tölti, s onnan indul kora reggel a templomi szertartásra, majd a teázásra Barack és Michelle Obama vendégeként a Fehér Házba. S majd a Fehér Házból hajtatnak konvojjal a Capitoliumhoz, amelynek lépcsőjén lesz a beiktatási ceremónia.

New Yorkban viszont tüntettek Trump ellen. A megmozduláson részt vett Robert De Niro filmszínész, Michael Moore filmrendező és Bill de Blasio, a város demokrata párti polgármestere is.