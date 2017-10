Közvetíteni kíván a Vatikán az Egyesült Államok és Észak-Korea között

Az újság szerint a vatikáni közvetítői szerepet a november 10-11-i, az atomleszereléssel foglalkozó vatikáni nemzetközi találkozóra időzítik.



A konferenciára az összes érdekelt fél meghívást kapott. A jelenlegi információk szerint az Egyesült Államok , Dél-Korea, Oroszország magas külügyminisztériumi szinten képviselteti magát.



Az ENSZ-t Izumi Nakamitsu a világszervezet leszerelési ügyekért felelős vezetője képviseli, a NATO nevében főtitkár-helyettes lesz jelen. Meghívást kapott 11 Nobel-békedíjas is, a többek között az argentin Adolfo Pérez Esquivel, az amerikai Jody Williams, az egyiptomi Mohammed el-Barádei, a bangladeshi Muhámmád Junusz, valamint Beatrice Fihn az idén Nobel-békedíjjal kitüntetett a Nukleáris Fegyverek Megsemmisítéséért Küzdő Nemzetközi Mozgalom (ICAN) vezetője.



A találkozón felszólal a Hirosimában ledobott atombomba egyik utolsó túlélője is.



A lap utalt arra, hogy a találkozót Ferenc pápa is kezdeményezte egy olyan, az Egyesült Államok és Észak-Korea között lehetséges konfliktus megállítására, amely - mint az újság fogalmazott - több ezer áldozatot követelhet és megváltoztathatja a világ egyensúlyát. Szentszéki források hangsúlyozták, hogy az atomleszerelési találkozó ötlete már régóta napirenden szerepelt, de még időszerűbbé vált az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti feszültség fokozódásával.



Az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti helyzet súlyosságát mutatja, hogy Ferenc pápa is szerepet vállal az esetleges nukleáris háború megfékezésére - kommentálta a La Repubblica.