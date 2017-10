Kuktabombát próbált készíteni, 15 év börtönre ítélték

Tizenöt év börtönre ítéltek egy férfit Angliában, mert úgynevezett kuktabombát akart készíteni egy főzőkuktát és karácsonyfaégőket felhasználva - közölte a brit ügyészség hétfőn.



A 29 éves Zahíd Huszein a közép-angliai Birminghamben, szülei házában készítette a robbanószerkezetet. A fiatal férfi online radikalizálódott, az internet volt segítségére a pokolgép készítésében is: az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által közzétett több száz fénykép alapján próbálta elkészíteni a kuktabombát.



Huszein repeszdarabokkal rakta tele a robbanókészüléket, detonátort hozzá pedig karácsonyfaégők zsinórjaiból eszkábált.



A férfi felett ítéletet mondó Nigel Sweeney bíró közölte: az elítélt skizofrén paranoiában szenved, de tettének kiváltó oka az önkéntes radikalizálódás volt.



Zahíd Huszeint 15 év börtönre ítélték, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.



A súlyos sebesülések és károk okozására képes "kuktabombát" viszonylag könnyű elkészíteni, egy átlagos háztartásban megtalálható eszközök kellenek hozzá. Ilyen fajta robbanószerkezetet az utóbbi években kétszer is használtak terrortámadások elkövetéséhez az Egyesült Államokban. 2016 szeptemberében Manhattanben robbantottak kuktabombát, akkor 29 ember sebesült meg. 2013 áprilisában a bostoni maratonon elkövetett robbantásos merényletben is kuktabombákat használtak, ott 3 ember vesztette életét és 264-en sebesültek meg.



Nagy-Britannia meglehetősen erőskezűen viszonyul a terrorista cselekmények előkészületeihez is, a brit belügyminiszter a múlt héten közölte: a kormány szigorítási tervei szerint a jövőben súlyos bűncselekménynek minősülne az online felületeken megjelenő terrorista tartalmak puszta megtekintése is. A terv értelmében 15 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók mindazok, akik rendszeresen ilyen online tartalmakat nézegetnek.