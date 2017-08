Különleges expedíció mentett meg négy ritka orrszarvút

Óriási erőfeszítések árán sikerült visszaszállítani Nepálba négy ritka indiai orrszarvút (Rhinoceros unicornis), amelyek a monszunesők okozta áradások miatt sodródtak át a szomszédos Indiába - jelentette be szerdán a nepáli kormány.



A Dél-Nepálban, Katmandutól 80 kilométerre található Csitvan Nemzeti Parkból legkevesebb hat orrszarvút sodort át a határon augusztus közepén a megáradt Rapti folyó.



A nepáli és indiai hatóságok nagyszabású speciális művelet keretében gyűjtötték be az állatokat a határ közelében lévő dzsungelekből és településekről. Nepálból 40 fős mentőalakulat utazott Indiába, amely 150 fővel segítette az akciót.



A mentőegység egy teherautóra szerelt faketrecben szállította haza az orrszarvúkat a parktól nagyjából 150 kilométerre lévő indiai Valmiki Tigrisrezervátumból. "Legalább négy órába telt visszahozni az előzőleg benyugtatózott állatokat" - mondta el szerda reggel Csirandzsivi Praszad Pokharel, a mentésben részt vevő csitvani természetvédelmi szervezet vezetője az egyik orrszarvú szabadon engedésekor.



Hozzátette: "ez a negyedik állat, amelyet sikerült élve kimenekítenünk a szomszédos indiai rezervátumból. Ez egy nagyjából kétéves, teljesen egészséges hím borjú. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hazahozzuk az ötödik példányt is". A kimentett négy orrszarvú közül a másik három nőstény.



A nemzeti park munkatársai szerint a hazaszállított állatokat csak az után engedték vissza a park területére, hogy ellenőrizték az egészségi állapotukat és elvégezték rajtuk az esetleg szükséges kezeléseket. "Az összes megmentett orrszarvú egészséges, és folyamatosan figyeljük az állapotukat" - húzta alá a helyszínen Abhinaja Pathak, a park munkatársa.



A Nepálban élő 645 orrszarvúból több mint 600-nak a Csitvan Nemzeti Park ad otthont. Természetvédők dicsérik az országot, amiért a 10 évig tartó polgárháború idején orvvadászok által megtizedelt rinocéroszállományt sikerült a duplájára növelni.



A monszunesők okozta áradások, amelyek India északi és Nepál déli részét, valamint Bangladest is érintették, gangeszi gaviálokat és szarvasokat is elsodortak a nemzeti parkból. Az áradások Nepálban 120 emberéletet követeltek.