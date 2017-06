Különleges tárlattal várja a Prado a World Pride résztvevőit

Tárlatot szentel a szexuális sokféleségnek a világhírű Prado múzeum a Madridban folyó World Pride rendezvényekhez időzítve, a Thyssen-Bornemisza Múzeum pedig Tiepolo mesterművét, a világ egyik legismertebb képzőművészeti alkotását a homoszexualitás témájáról, szintén péntektől mutatja be restaurálása után az LMBTQ-közösség világtalálkozója tiszteletére.



A más tekintet, a különbözőség terei című, szeptember 10-ig látható tárlatán a Prado az állandó gyűjteményében lévő azon műalkotásokat mutatja be, amelyek a szexuális sokféleséget ábrázolják az ókortól a 19. századig. A műtárgyak között van például a nőkhöz írt szenvedélyes verseiről közismert görög költőnő, Szapphó 16. században készült márványszobra vagy Juan Sanchez spanyol képzőművész szakállas nőt ábrázoló 17. századi portréja.



A válogatás egyik gyöngyszeme Francisco de Goya egy kevésbé ismert tusrajza egy női ruhába bújt férfiről. Amikor Goya nem a spanyol király megrendeléseit teljesítette, a 18-19. századi spanyol falvak egyszerű embereiről készített életképeket, bemutatva hogy ezeknek az embereknek is helyük van társadalmunkban - magyarázta Alvaro Perdices, a kiállítás kurátora.



Nem erotikáról van szó. Ez egy történelmi tükörkép - mondta Carlos Navarro, a kiállítás másik kurátora a Reuters brit hírügynökségnek.



A meleg büszkeséget, a sokszínűséget és az egyenlő jogokat hirdető World Pride fesztivált kétévente rendezik meg mindig más városban. Madridba a szervezők legalább hárommillió vendéget várnak a június 23. és július 2. közötti rendezvényekre, amelyek csúcspontja a spanyol főváros belvárosában megtartandó július elsejei meleg büszkeség menete lesz.



Madrid másik világhírű múzeuma, a Thyssen-Bornemisza állandó gyűjteménye szintén péntektől mutatja be Tiepolo restaurált festményét, a Hüakinthosz halálát, a világ egyik legismertebb képzőművészeti alkotását a homoszexualitás témájáról. A remekmű restaurálása több mint egy évig tartott.



A festmény a görög mitológiai alaknak, Hüakinthosznak, Apollo isten kedvesének a halálát ábrázolja. A legenda szerint a férfi akkor vesztette életét, amikor Apollo a diszkoszával véletlenül eltalálta őt.