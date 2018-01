Kutyaugatással és szarvasbőgéssel kerülnék el a vonatbaleseteket Japánban

A tokiói Asahi Shimbun lap arról számol be, hogy a vonatokra szerelt hangszórókból lejátszott kutyaugatással és szarvasbőgéssel ijesztenék el a sínekre tévedt szarvasokat vagy más állatokat, és ezzel csökkentenék a vasúti balesetben elpusztult állatok számát.A kutatók arra jutottak, hogy a szarvasbőgésből mindössze három másodperc elég, hogy felkeltse az állatok figyelmét, és 20 másodperc kutyaugatás pedig garantáltan el is kergeti őket. Az eddigi késő éjszaka végzett tesztek azt igazolják, hogy működik a koncepció, a sínek mentén felbukkanó szarvasok száma a felére csökkent.A későbbiekben nem csak vonatokra rögzítve, hanem a vasúti pálya mellett is szeretnének ilyen hangszórókat elhelyezni, természetesen figyelembe véve azt, hogy lakókörnyezeten kívül legyenek.