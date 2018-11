Lakónegyedre zuhant egy katonai helikopter Isztambulban - fotók

Nem csak a karácsonyi kivilágítás miatt érdemes Szegeden fényképezni - fotó

A Szent István téri víztorony a fotósok egyik kedvenc témája Szegeden. Nem is kérdés, miért. És most egy újabb gyöngyszem bizonyítja, miért is érdemes fotózni. Évszaktól függetlenül.