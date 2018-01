Lávafolyam miatt ezreket evakuáltak a Fülöp-szigetek legaktívabb vulkánjának környékéről

A szigetország vulkánkutató és szeizmológiai intézete helyi idő szerint vasárnap este hármasra emelte az ötfokozatú skálán a riasztás szintjét, ami arra utal, hogy nő a valószínűsége az erőteljes kitörésnek. Ha az intézet növeli a riasztás szintjét, további kitelepítések lesznek a tűzhányó környékéről.Hétfő reggel legalább fél kilométer hosszúra nyúlt a kráterből kiömlő lávafolyam, és hamufelhő fedte el a vulkánt.A 2462 méter magas Mayon vulkán 340 kilométerre délkeletre fekszik a fővárostól Manilától, a kókuszdió-termesztő Albay tartományban. A turisták és hegymászók körében népszerű tűzhányó az elmúlt 500 évben mintegy ötvenszer tört ki, többször erőteljesen. Szakértők ezúttal is heves kitöréstől tartanak néhány héten vagy akár napon belül.Az első regisztrált kitörés 1616-ban volt, a legsúlyosabb pedig 1814-ben: akkor 1200 ember halt meg, és a vulkánból kifolyó láva maga alá temette Cagsawa városát, amely templomának harangtornya ma is kiemelkedik a földből az elpusztított város helyén. Legutóbb 2014-ben tört ki a vulkán, akkor is emberek ezreit kellett elköltöztetni a Mayon környékéről.