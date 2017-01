Lavina temette be az autójukat

Lavina által betemetett gépkocsiból mentett ki két embert az erdélyi Nagybánya közelében a román csendőrség - jelentette csütörtökön az Agerpres hírügynökség.



Az érintettek telefonon kértek segítséget, miután egy lavina következtében az autójukban rekedtek egy olyan hegyi úton, mely Nagybányáról egy menedékház felé vezet. A csendőrség és a nagybányai önkormányzat közös csapata hóeltakarító gépekkel vonult a helyszínre, ahol mintegy 50 méteren kellett eltakarítaniuk az útra zúdult havat.



A csendőrség közölte, hogy a gépkocsiban rekedt embereknek nem esett bajuk, folytathatták útjukat Nagybánya felé. Az éjszakai havazás elsősorban a Máramaros megyei hágókon idézett elő fennakadásokat a közlekedésben.



A román meteorológiai szolgálat másodfokú (narancs jelzésű) figyelmeztetést bocsátott ki az ország délkeleti megyéire és a fővárosra is a péntek hajnaltól várható hóvihar miatt. A szolgálat első fokú (sárga jelzésű) figyelmeztetést is kibocsátott a havazás miatt, mely az erdélyi Kovászna és Brassó megyére is kiterjed.