Lavrov cáfolta, hogy az FBI-igazgató leváltásáról tárgyalt volna Trumppal

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton kijelentette, hogy amerikai tárgyalásai során nem vitatta meg Donald Trump elnökkel James Comey-nak, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatójának leváltását.



"Egyáltalán nem érintettük ezt a kérdést" - idézte az Interfax orosz hírügynökség a külügyminisztert.



A The New York Times című lap értesülése szerint Trump egy múlt heti fehér házi találkozón azt mondta Lavrovnak és Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetnek, hogy Comey leváltása enyhítette azt a "hatalmas nyomást", amelyet a 2016-os amerikai elnökválasztásba történő állítólagos orosz beavatkozás vizsgálata miatt kell elviselnie.



Comey-t, akit a vizsgálat irányításával bíztak meg, Trump május 9-én mentette fel.



Az amerikai elnök csütörtökön tagadta, hogy arra kérte volna Comey-t, szüntesse be az Oroszország és a volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn közötti kapcsolatokat érintő vizsgálatot, és felpanaszolta, hogy "boszorkányüldözést" folytatnak ellene.