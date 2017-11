Legalizálták az aktív eutanáziát Ausztráliában

A szenátus után szerdán az alsóház is elfogadta Ausztrália Victoria államában azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a halálos betegeknek, hogy orvosuk segítségével a halált válasszák.



A vitatott jogszabály szenátusi elfogadását követően az alsóház hat héten át vitázott a javaslatról, kétszer hajnalba nyúlóan szócsatáztak róla a képviselők.



A jogszabály 2019 közepén lép hatályba Victoria államban, amely így az egyetlen ausztrál állam lesz, ahol engedélyezik az aktív eutanáziát.



A szabályok értelmében a 18 évesnél idősebb, végstádiumú halálos betegek kérésük után 10 napon belül megkaphatják majd a halált okozó szert, miután átestek egy három lépcsős engedélyezési eljáráson, és esetükről két független orvosi szakvélemény készült. Feltétel az is, hogy a halálba segítést kérőnek legalább egy éve az államban kell élnie, és orvosai szerint legfeljebb fél éve lehet hátra. A többi között csak az kérheti az aktív eutanáziát, aki beszámítható, és több orvos igazolja, hogy fájdalmai elviselhetetlenek. A törvény azt írja elő, hogy a halálos szert végül a betegnek kell beadnia saját magának. Orvos csak akkor adhatja be a szert, ha a beteg erre nem képes.



Daniel Andrews, Victoria miniszterelnöke történelmi jelentőségűnek nevezte az aktív eutanázia legalizálását.



"Túl sokáig tagadtuk meg túl sokaktól az együttérzést és a döntést, melyet életük utolsó pillanataiban megérdemelnek" - fogalmazott a kormányfő, aki az után állt az eutanáziát támogatók pártjára, hogy tavaly édesapja meghalt rákban.



Ausztráliában 1995-ben, a világon elsőként az Északi Területeken már engedélyezték az aktív eutanáziát, de az Északi Területek nem állam, ezért a szövetségi parlament két évvel később megtehette, hogy visszavonja a jogszabályt. Victoria esetében erre nincs lehetőség. Új-Dél-Walesben, Ausztrália legnépesebb államában két hete egyetlen szavazaton bukott el az aktív eutanáziát lehetővé tévő törvényjavaslat. Egy évvel ezelőtt ugyanilyen szűk voksoláson bukott el a javaslat Dél-Ausztráliában.