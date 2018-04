Lehet, hogy a YouTube-ra haragudott meg a nő, aki lövöldözött a székházánál? - videó, fotók

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem magánéleti probléma miatt lövöldözhetett a YouTube székháznál az elkövető nő, Nasim Aghdam. Apja, Ismail Aghdam figyelmeztette a rendőrséget az elkövetés napján, hogy a lánya utálja a céget és valamire készül.A 39 éves Nasim Aghdam teljesen berághatott a YouTube-ra, mivel a cég nem fizetett neki azokért a videókért, melyeket a nő elhelyezett a platformon - mondta az elkövető apja a Bay Area News Groupnak és számolt be róla a The Telegraph cikkére hivatkozva a Bors Mint ismert az emberek, akik a YouTube-on posztolnak pénzt kaphatnak a hirdetésekért, de a cég ezt felfüggesztheti, ha a tartalom általa kifogásolható vagy például az adott csatornához feliratkozók száma nem éri el az ezer főt.A YouTube leállította a kifizetéseket, és a lányom nagyon mérges lett - számolt be róla a lövöldöző apja, aki telefonon keresztül nyilatkozott san diegói otthonából.A lap arról számolt be, hogy a lövöldöző nőnek saját YouTube csatornája volt, ahol fanatikus állatvédőként posztolt videókat, egyúttal élesen kritizálta a videómegosztó cég cenzúráját és diszkriminációját, ami miatt lecsökkent a bevétele.

Feltehetőleg magánéleti vita miatt lövöldözött egy nő kedden a YouTube kaliforniai székházában. Megsebesített három embert, köztük feltehetőleg a barátját, aki ott dolgozott, majd öngyilkosságot követett el - jelentették hírügynökségek.

A San Brunó-i rendorség fotója Nasim Aghdamról, aki április 3-án tüzet nyitott a YouTube videomegosztó internetes cégnek a kaliforniai San Brunóban levo székházában.

Az Alphabet anyavállalathoz tartozó Google tulajdonában lévő YouTube székháza a San Franciscótól délre lévő San Brunóban van.A rendőrség szerintEgy meg nem nevezett rendőrségi forrás szerint a nő 35 és 40 év közötti lehetett, és nem a Youtube alkalmazottja. Harminchat éves barátját akarta ott lelőni, de eltalált egy 32 éves és egy 27 éves nőt is.A YouTube dolgozói pánikhangulatban elhagyták az épületet. A bejáratnál kilépéskor fel kellett tartaniuk a kezüket, mert a kiérkező rendőrök átvizsgálták őket.a San Franciscó-i központi kórházban. A 32 éves nő állapota súlyos, a 27 évesé kielégítő - közölte a kórház egyik traumatológusa sajtóértekezletén.Korábbi jelentések szerint hét ember sebesült meg az incidensben, de mint kiderült, az említetteken kívül csak egy ember sérült meg, ő menekülés közben beütötte a könyökét.Donald Trump amerikai elnök az esetről értesülve azt írta a Twitteren: imádkozik minden áldozatért. Valamint dicsérte a rendőrséget a gyors és határozott intézkedéséért.Jack Dorsey, a Twitter elnöke erre reagálva azt írta a közösségi médiában: "Már képtelenek vagyunk folyton azért imádkozni, hogy ne történjen több ilyen az iskolákban és a munkahelyeken. A politikának már régen cselekednie kellett volna."

Lövöldöző miatt riasztották a rendőrséget kedden a YouTube fájlmegosztó honlap kaliforniai székházához, és az incidensnek több sebesültje van - jelentették hírügynökségek.

Egy támadó volt, egy nő, aki az épületen belül lőtt rá több emberre, majd halálos lövés érte őt, a rendőrség szerint valószínűleg öngyilkosságot követett el. Hét embert sebesített meg, egyikük válságos állapotban van.A rendőrség először azt közölte a Twitteren, hogy valaki lövéseket ad le a székháznál, a San Franciscótól délre lévő San Brunóban. Figyelmeztették a lakosokat, hogy maradjanak távol a székháztól. A helyi tévék helikopterről közvetített képein a YouTube alkalmazottai feltartott kézzel távoztak az épületből, miközben rendőrök vizsgálták őket át, majd csoportokban várakoztak a székház előtt.Egy helyi kórházba az intézmény közlése szerint először négy embert szállítottak be sebesüléssel, majd tovább hármat. Az egyik sebesült állapota válságos.A YouTube az Alphabet anyavállalathoz tartozó Google tulajdona.

Lövöldözőhöz riasztották a rendőrséget kedden a YouTube fájlmegosztó honlap kaliforniai székházához - jelentették hírügynökségek.

A rendőrség azt közölte a Twitteren, hogy valaki lövéseket ad le a székháznál, a San Franciscótól délre lévő San Brunóban. Figyelmeztették a lakosokat, hogy maradjanak távol a székháztól.A helyi tévék képein a YouTube alkalmazottai feltartott kézzel távoztak az épületből.A YouTube egyik termékmenedzsere arról számolt be, hogy éppen megbeszélést folytattak többen, amikor lövésektől megremegett a padló alattuk.