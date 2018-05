Lehet, hogy elhalasztják Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozóját

Donald Trump amerikai elnök szerint elhalaszthatják az Észak-Koreával tervezett csúcstalálkozót. Az elnök a Mun Dzse In dél-koreai államfővel tartandó találkozója előtt, a Fehér Ház Ovális irodájában beszélt erről újságíróknak kedden.

Ha nem történik meg, akkor talán később kerül rá sor, lehet, hogy június 12-én nem sikerül megtartani.

- utalt Donald Trump a június 12-re, Szingapúrba tervezett találkozóra. Majd újságírói kérdésekre válaszolva kétszer is megismételte korábban hangoztatott álláspontját: Észak-Korea atomfegyver-mentesítésével Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nagyobb biztonságban, országa pedig nagyobb jólétben lenne.Phenjan pár nappal ezelőtt jelezte: amennyiben a csúcstalálkozón csupán "egyoldalú atomfegyver-mentesítésről" lenne szó, a találkozót akár le is mondhatják. Trump erre így reagált az újságíróknak: senkit nem hibáztat, de "nem boldog" az észak-koreai álláspont megváltozásától. Megállapította, hogy ez a változás Kim Dzsong Un és Hszi Csin-ping kínai elnök második találkozója után történt. Az amerikai elnök "világszínvonalú pókerjátékosnak" nevezte a kínai elnököt.A sajtóval tartott találkozón jelen volt Mun Dzse In dél-koreai elnök is, aki kedden reggel megbeszélést folytatott Mike Pompeo külügyminiszterrel és John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóval. Mun elnök az újságíróknak reményét fejezte ki, hogy a találkozó - amelyet "történelminek" nevezett - megtartható. "Azért, mert voltak a múltban kudarcaink, nem kell pesszimistáknak lennünk a jövőt illetően" - fogalmazott, dicsérve egyúttal az amerikai elnök erőfeszítéseit.Amint mondta: Donald Trumpnak "drámaian pozitív" változásokat sikerült elérnie Észak-Koreával. "Talán egy napon látogatást tehetek majd egy egységes Koreában" - tette hozzá Trump. Ugyanakkor leszögezte: pillanatnyilag "két sikeres Koreában" gondolkodik, Észak- és Dél-Korea szerinte két ország marad, és egy napon majd Phenjan és Szöul dönti el, hogy tárgyaljon-e a két ország egyesítéséről.