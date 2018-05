Lekerül a történelmet meghamisító kolozsvári óriásposzter

Kép forrása: Musai-Muszáj csoprort Facebook oldala

"A városháza gyakorlata egyaránt sértő Kolozsvár román és magyar közössége számára: a hivatal a magyar közösség nyelvét, kultúráját és történelmi jelenlétét nemkívánatosnak minősíti, a többségi román lakosokról pedig intoleranciát feltételez"

Szóltam a kollégáimnak, hogy haladéktalanul távolítsák el. Tudomásom szerint ez csak egy szerencsétlenre sikeredett próbaposzter volt, hamarosan felkerül a történelmet tiszteletben tartó változata

A több tíz négyzetméteres óriásposzter a város főterének a keleti oldalán álló Státus palotákról a 20. század elején készült fénykép kinagyított változata, és a hét végi városnapok alkalmából helyezték ki a Főtér nyugati sarkára. A poszterre a városháza címere, valamint Erdély és Románia egyesülése centenáriumának a logója is felkerült.A Musai-Muszáj kezdeményező csoport csütörtökön tiltakozó nyilatkozatot tett közzé a kolozsvári városháza diszkriminatívnak és történelemhamisítónak tartott óriásposztere miatt, és felszólította a hivatalt, hogy péntek 15 óráig távolítsa el a posztert. Hozzátette: ha ez nem történik meg, feljelentés tesz az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál.A kezdeményező csoport mellékelte az eredeti fotót, amelyen olvashatók a főtéri üzletek magyar cégtáblái, és a poszter felvételét is, melyről kiretusálták ezeket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy- áll a közleményben. Az akciócsoport szerint a polgármesteri hivatal e hamisítással "szintet lépett", hiszen eddig csak a városnapok kommunikációjának az egynyelvűségével sértette a magyar közösséget.Oláh Emese alpolgármester a Maszol.ro portálnak elmondta, az óriásposztert hamarosan el fogják távolítani a város főteréről. Közlése szerint a Kolozsvári Városnapok arculattervezésével és népszerűsítésével megbízott cég helyezte el, de csak próbaképpen.- idézte a portál az alpolgármestert.Kolozsvár lakosságának 1910-ben a 82 százaléka, 1920-ban a 49 százaléka, 1941-ben a 88 százaléka, 1956-ban az 50 százaléka, 2011-ben pedig a 16 százaléka vallotta magát magyarnak.Úgy tűnik, időközben a csoport maga vette kezébe az ügyet, és elkezdte leszedni a posztert: